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Спецпрокурор обжаловал решение о закрытии дела Трампа о секретных документах

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Фото: REUTERS/U.S. Justice Department/Handout
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Спецпрокурор Джек Смит подал апелляцию на решение окружного судьи федерального судебного округа в штате Флорида Эйлина Кэннона о закрытии дела о ненадлежащем хранении секретных документов против экс-президента США Дональда Трампа. Об этом стало известно 17 июля из обнародованного уведомления в Окружном суде Флориды.

«Соединенные Штаты Америки настоящим уведомляют о том, что они подают апелляцию в Апелляционный суд Соединенных Штатов Одиннадцатого округа на постановление Окружного суда, вступившее в силу 15 июля 2024 года, запись 672 в списке дел», — говорится в тексте документа.

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Ранее, 15 июля, агентство Reuters сообщило, что судья в штате Флорида постановила закрыть дело Трампа о незаконном хранении секретных документов в его поместье Мар-о-Лаго. С бывшего американского лидера сняты все обвинения. Причиной для этого стало назначение спецпрокурора, нарушающее нормы Конституции страны.

После этого Трамп призвал прекратить все уголовные преследования в его отношении. Бывший президент США назвал уголовные дела, возбужденные в его отношении, «политическими атаками» со стороны Демократической партии и отметил, что они являются вмешательством в будущие выборы главы государства 2024 года со стороны действующего американского лидера Джо Байдена.

До этого, 31 мая, жюри присяжных признало Трампа виновным по делу о подлоге финансовых документов. Приговор по этому делу был перенесен на сентябрь. 14 марта та же судья от Флориды отклонила ходатайство Трампа о прекращении уголовного дела о ненадлежащем хранении секретных материалов в связи с «неконституционностью» данной просьбы.

2 сентября 2022 года агенты ФБР при обыске в доме Трампа изъяли почти сотню документов различных уровней секретности. После этого, 22 сентября, Трамп заявил, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, он рассекретил еще будучи президентом.

Трампу предъявлено более 90 обвинений. В общей сложности ему грозит более 700 лет тюрьмы.

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