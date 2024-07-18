Суд в США приговорил россиянина к трем годам лишения свободы

Россиянин Максим Марченко, который признал свою вину в контрабанде микроэлектроники двойного назначения в РФ, приговорен к 36 месяцам тюрьмы. Об этом 17 июля сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Керри Лоуренс.

«Он был приговорен к 36 месяцам [заключения]», — сказал он.

Адвокат Керри Лоуренс сообщил ТАСС, что они не будут подавать апелляцию на это решение. Рассмотрение дела происходило в Окружном суде Южного округа Нью-Йорка.

Марченко признался в контрабанде микроэлектроники 29 февраля. Отмечается, что 51-летний Марченко признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег и по одному пункту обвинения в контрабанде товаров двойного назначения.

1 ноября минюст США сообщил, что четверо россиян были задержаны в Нью-Йорке по обвинению в поставках в Россию товаров двойного назначения. Задержанным вменяются незаконные поставки комплектующих для электроники, в том числе полупроводников и интегральных микросхем, на сумму более $7 млн. В документе минюста США указаны имена троих человек, а именно: 52-летний Салимджон Насриддинов из Бруклина, 37-летний Николай Гольцев и 32-летняя Кристина Пузырева, которые проживают в Монреале (Канада).