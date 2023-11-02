Минюст США сообщил об аресте четырех россиян по обвинению в экспорте товаров

Четверо россиян были задержаны в Нью-Йорке по обвинению в поставках в Россию товаров двойного назначения. Об этом 1 ноября стало известно из заявления минюста США.

«Четыре человека были задержаны. На этой неделе в Восточном округе Нью-Йорка были предъявлены обвинения и заведено уголовное дело в связи с двумя отдельными заговорами, целью которых был незаконный экспорт технологий двойного назначения в Россию», ― сказано в документе министерства.

Задержанным вменяются незаконные поставки комплектующих для электроники, в том числе полупроводников и интегральных микросхем, на сумму более $7 млн.

В документе минюста США указаны имена троих человек, а именно: 52-летний Салимджон Насриддинов из Бруклина, 37-летний Николай Гольцев и 32-летняя Кристина Пузырева, которые проживают в Монреале (Канада).

В июле стало известно, что экстрадированный из Эстонии в Нью-Йорк россиянин Вадим Конощенок не признал в суде США вину по аналогичному обвинению.

Об аресте россиянина стало известно в декабре 2022 года. Его подозревали в закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций. Уточнялось, что арест Конощенка, якобы работавшего на ФСБ, запросил минюст США.

Об экстрадиции Конощенка сообщил американский минюст 14 июля. В офисе прокурора по Восточному округу Нью-Йорка заявили, что россиянин якобы «является сотрудником российской разведки». В случае признания виновным ему может грозить до 30 лет лишения свободы.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.