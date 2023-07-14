Экстрадированный из Эстонии россиянин не признал вину в суде США

Экстрадированный из Эстонии россиянин Вадим Конощенок не признал вину в суде США. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщили «РИА Новости» в офисе прокурора в Нью-Йорке.

«Он заявил о своей невиновности, остается под стражей, выхода под залог предложено не было», — объяснил агентству представитель прокуратуры.

Следующее заседание суда запланировано на 31 июля.

Об аресте россиянина стало известно в декабре 2022 года. Его подозревали в закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций. Уточнялось, что арест Конощенка, якобы работавшего на ФСБ, запросил минюст США.

Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya были задержаны трое, в том числе Конощенок. Еще четверо россиян оставались на свободе. Как полагает американский минюст, они находятся в США.

Об экстрадиции Конощенка сообщил американский минюст 14 июля. В офисе прокурора по Восточному округу Нью-Йорка заявили, что россиянин якобы «является сотрудником российской разведки». В случае признания виновным ему может грозить до 30 лет лишения свободы.

Ранее МИД РФ неоднократно предупреждал о том, что Вашингтон фактически устроил «охоту» за россиянами по всему миру.