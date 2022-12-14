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СМИ Эстонии сообщили об аресте россиянина по запросу США

Издание Postimees сообщило об аресте проживающего в Эстонии россиянина по запросу США
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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Полиция безопасности Эстонии (КАПО) подтвердила арест по запросу США гражданина России Вадима Конощенка, который подозревается в закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций. Об этом 14 декабря сообщило издание Postimees.

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Уточняется, что арест россиянина, якобы работавшего на ФСБ, запросил минюст США.

«Подозреваемый в работе на ФСБ Конощенок, предположительно, переправлял из Эстонии в Россию предметы американского происхождения, такие как электроника и патроны для снайперского оружия», — говорится в сообщении.

По данным издания, электроника могла быть якобы использована для разработки ядерного и гиперзвукового оружия.

Министерство юстиции США 13 декабря заявило, что пяти россиянам и двум американцам грозит до 30 лет тюрьмы в США в случае признания их виновными в масштабных закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций.

Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya задержаны трое, в том числе Конощенок. Четверо россиян остаются на свободе, по мнению американского минюста, они находятся в США.

В США арестованы Алексей Брайман, у которого есть вид на жительство в стране, и американский гражданин Вадим Ермоленко.

Ранее МИД РФ неоднократно предупреждал о том, что Вашингтон фактически устроил «охоту» за россиянами по всему миру.

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