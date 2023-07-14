Минюст США сообщил об экстрадиции россиянина из Эстонии в Нью-Йорк

Гражданин России Вадим Конощенок экстрадирован в США из Эстонии, после чего ему предстоит предстать перед судом в Нью-Йорке. Об этом 14 июля сообщило министерство юстиции Соединенных Штатов Америки.

В офисе прокурора по Восточному округу Нью-Йорка заявили, что россиянин якобы «является сотрудником российской разведки». В случае признания виновным ему может грозить до 30 лет лишения свободы.

Отмечается, что прокурор США поблагодарил Управление по международным делам минюста и власти Эстонии, в том числе Службу внутренней безопасности Эстонии (КаПО) и генеральную прокуратуру страны «за их существенную помощь в сборе иностранных доказательств, аресте и экстрадиции» Конощенка.

Об аресте россиянина стало известно в декабре 2022 года. Его подозревали в закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций. Уточнялось, что арест Конощенка, якобы работавшего на ФСБ, запросил минюст США.

Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya были задержаны трое, в том числе Конощенок. Еще четверо россиян оставались на свободе. Как полагает американский минюст, они находятся в США.

Ранее МИД РФ неоднократно предупреждал о том, что Вашингтон фактически устроил «охоту» за россиянами по всему миру.