Российский посол в Бельгии заявил об открытости к контактам с НАТО
Посольство России в Брюсселе, где находится штаб-квартира военного блока НАТО, всегда готово стать посредником в вопросе обмена информацией, если Североатлантический альянс захочет передать сообщение Москве, заявил «Известиям» посол России в Бельгии Александр Токовинин.
«Состоявшийся в Вашингтоне саммит НАТО закрепил курс на длительное противостояние с Россией, на продолжение и наращивание конфронтации с нашей страной. В такой обстановке вряд ли можно вести речь о каком-либо содержательном диалоге с секретариатом альянса. При этом при необходимости канал передачи информации через посольство России в Брюсселе остается открытым», — пояснил дипломат.
В декларации, принятой по итогам саммита, Россия названа «самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников». Альянс также утвердил очередные меры поддержки Украины, среди которых €40 млрд финансирования, создание новой структуры NSATU и назначение представителя НАТО в Киеве. Всё это, по мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, представляет «очень серьезную угрозу» для национальной безопасности РФ и потребует от Москвы «продуманных, скоординированных, эффективных ответных мер для сдерживания НАТО».
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Брюссельский связной: Россия заявляет об открытости к контактам с НАТО