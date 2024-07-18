Молдавский политик прогнозирует усиление протестов в стране

Протесты в Молдавии, начавшиеся из-за экономического кризиса и падения уровня жизни, будут только усиливаться, сообщила «Известиям» депутат парламента Марина Таубер.

«Гражданам это всё абсолютно надоело, и люди не могут так жить, и то, что они были обмануты действующей властью, — это факт. Поэтому наверняка протесты будут усиливаться, люди дальше будут возмущаться, потому что власть не предпринимает ничего, чтобы исправить тяжелую социальную обстановку в нашей стране», — сказала она.

Сегодня невозможно обозначить ни одну сферу жизни в Молдавии, где наблюдался бы рост, а не стагнация, добавила депутат.

Акции протеста оппозиции начались в Молдавии летом 2022 года. Участники требуют отставки президента Майи Санду, правительства и досрочных выборов в парламент. Также участники обвиняют власть в неспособности справиться с кризисом и падением уровня жизни.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Нет уверенности, что Кишинев не введет визовый режим с Россией»