Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров указал на двойные стандарты ООН по ситуациям на Украине и в Газе
Мир
Более 40% немцев не доверяют федеральному правительству
Мир
Лавров сообщил о контактах спецслужб США и РФ по теме обмена заключенными
Общество
Путин обратил внимание на атмосферу фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга»
Мир
СМИ назвали ближайшие месяцы самыми тяжелыми для Киева в 2024 году
Общество
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности перед непогодой
Мир
Лавров сообщил о намерении РФ добиться правды в расследованием по «Северным потокам»
Мир
Премьер Японии Кисида принес официальные извинения жертвам стерилизации
Мир
СМИ узнали о падении акций микросхем после речи Трампа о Тайване
Мир
В ООН рассказали о пытавшихся прервать выступление Лаврова женщинах
Общество
В МЧС сообщили о ликвидации пожара на Пресненском Валу в центре Москвы
Мир
На Украине разрешили начинать бизнес без разрешений и лицензий
Мир
Лавров заявил о готовности РФ работать с любым президентом США
Общество
Вильфанд сообщил о прекращении «египетских ночей» в России после 18 июля
Общество
Экс-главу Шатуры задержали по подозрению в растрате более 200 млн рублей
Мир
СМИ сообщили о продаже в Японии российского лосося под видом местного
Мир
СМИ узнали об обиде Лиз Трасс на короля Великобритании за критику в свой адрес
Мир
На Украине возбудили дело против замдиректора госбюро расследований

На Украине возбудили дело против замдиректора госбюро расследований

«Общественное»: НАБУ возбудило уголовное дело против замдиректора ГБР Украины
0
Фото: РИА Новости/Стрингер
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против первого заместителя Государственного бюро расследований (ГБР) Александра Удовиченко. Об этом сообщает 17 июля издание «Общественное» в Telegram-канале.

В ходе расследования было установлено, что Удовиченко проживает в квартире, расположенной в одном из самых престижных жилых комплексов в Киеве. Отмечается, что в декларации чиновника упоминания об этой недвижимости отсутствуют.

Чиновники стали реже попадаться на взятках
В 2017 году было зарегистрировано 6 тыс. коррупционных преступлений на государственной и муниципальной службе

До этого, 9 июля, на Украине выявили и задержали высокопоставленных таможенных чиновников, которые «обложили данью» региональные отделения таможни. Отмечалось, что злоумышленники за взятки обещали не создавать искусственных препятствий в профессиональной деятельности и прикрывать служебные нарушения таможенников.

Ранее, 16 мая, генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч указал на высочайший уровень коррупции на Украине. По его словам, коррупция в стране остается одной из самых высоких в Европе. Кабмин республики остается одним из наименее прозрачных в Европе.

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностными лицами в стране, аналогичные ситуации повторяются.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024