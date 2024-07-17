На Украине возбудили дело против замдиректора госбюро расследований
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против первого заместителя Государственного бюро расследований (ГБР) Александра Удовиченко. Об этом сообщает 17 июля издание «Общественное» в Telegram-канале.
В ходе расследования было установлено, что Удовиченко проживает в квартире, расположенной в одном из самых престижных жилых комплексов в Киеве. Отмечается, что в декларации чиновника упоминания об этой недвижимости отсутствуют.
До этого, 9 июля, на Украине выявили и задержали высокопоставленных таможенных чиновников, которые «обложили данью» региональные отделения таможни. Отмечалось, что злоумышленники за взятки обещали не создавать искусственных препятствий в профессиональной деятельности и прикрывать служебные нарушения таможенников.
Ранее, 16 мая, генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч указал на высочайший уровень коррупции на Украине. По его словам, коррупция в стране остается одной из самых высоких в Европе. Кабмин республики остается одним из наименее прозрачных в Европе.
Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностными лицами в стране, аналогичные ситуации повторяются.