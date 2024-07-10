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На Украине задержали «обложивших данью» региональные отделения руководителей таможни

На Украине по обвинению в коррупции задержали высокопоставленных таможенников
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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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На Украине выявили и задержали высокопоставленных таможенных чиновников, которые «обложили данью» региональные отделения таможни, сообщила Служба безопасности страны (СБУ) 9 июля.

«Служба безопасности совместно с офисом генерального прокурора ликвидировала масштабную коррупционную схему в центральном аппарате Государственной таможенной службы. В результате комплексных мероприятий в Киеве задержаны директор департамента ведомственной безопасности и контроля Гостаможслужбы и его заместитель», — сказано в Telegram-канале СБУ.

Следствие установило, что чиновники систематически требовали неправомерную выгоду от руководителей региональных отделений таможни, обещая должностным лицам не создавать искусственных препятствий в профессиональной деятельности и прикрывать служебные нарушения таможенников.

В результате работы правоохранителей были задержаны глава департамента ведомственной безопасности госучреждения, его заместителя и одного из руководителей региональной таможни при передаче взятки. Кроме того, готовится обвинение в адрес экс-руководительницы одного из региональных управлений таможни.

Следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех причастных к преступной схеме лиц, продолжаются. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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1 июля в офисе генпрокурора Украины сообщили о том, что заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий уволен после коррупционного скандала. Ранее украинские СМИ сообщали, что Вербицкий живет в доме в коттеджном поселке, который был приобретен по цене в шесть раз ниже рыночной стоимости. Позднее было начато служебное расследовании в отношении Вербицкого.

16 мая генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч указал на высочайший уровень коррупции на Украине. По его словам, коррупция в стране остается одной из самых высоких в Европе. Кабмин Украины остается одним из наименее прозрачных в Европе.

В марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что США и страны НАТО создали на Украине «мощнейший международный коррупционный аппарат», который стал механизмом «по перекачке миллиардов из бюджетов десятка стран в частные компании».

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление президента страны Владимира Зеленского в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностных лиц в стране, аналогичные ситуации повторяются.

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