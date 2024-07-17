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Лавров заявил о готовности РФ работать с любым президентом США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Россия будет работать с любым избранным американским лидером, который готов вести с ней диалог. Об этом 17 июля заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

«[Президент России Владимир] Путин не раз говорил об этом: мы <...> будем готовы работать с любым американским лидером, которого изберет американский народ и который будет готов к равноправному, взаимоуважительному диалогу», — сказал Лавров.

Он напомнил, что санкционная война Москвы и Вашингтона началась при президенте США Бараке Обаме. При следующем лидере Дональде Трампе экономических и дипломатических рестрикций стало больше, но параллельно с введением ограничений шел диалог между Россией и США на высшем и высоком уровнях. Сейчас, как подчеркнул министр, такие коммуникации отсутствуют.

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Накануне, 16 июля, Трамп заявил в интервью Bloomberg, что у них с Путиным были хорошие отношения, а взаимодействию Москвы и Вашингтона «никогда не угрожали конфликты». Также он рассказал, что не является сторонником антироссийских санкций и «не любит» их.

13 июля вновь участвующий в президентской гонке Трамп подвергся нападению. Во время выступления в штате Пенсильвания экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавшего ликвидировали. При стрельбе погиб один из зрителей. В Кремле решительно осудили подобные проявления насилия в политической борьбе.

Трамп 28 июня пообещал, что Россия, Китай и КНДР при «разумном президенте» не будут враждовать с США. Бывший президент подчеркнул, что самые заклятые враги Вашингтона находятся внутри страны, а не за ее границами.

Путин 5 июня указал, что Россия будет работать с любым избранным американским лидером. При этом глава государства уверен, что после выборов президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года, политика Вашингтона в отношении России останется прежней.

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