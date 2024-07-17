В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю

В Кудымкарском муниципальном округе Пермского края подросток изнасиловал 14-летнюю знакомую, а затем утопил ее в водоеме. Об этом сообщает 17 июля следственного управления Следственного комитета России (СУ СК РФ) по региону.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 15 июля. Юноша 16 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на берегу водоема совершил насильственные действия над несовершеннолетней. С целью сокрытия совершенных преступлений, обвиняемый утопил девочку.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера»).

«По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Тело погибшей нашли 16 июля в ходе поисково-спасательных мероприятий.

Отмечается, что расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.

Ранее, 16 июля, в Ижевске 25-летний мужчина сбросил девочку с высоты 17-этажа и совершил суицид. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Устанавливаются обсточтельства происшествия.