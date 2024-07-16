В Ижевске мужчина сбросил девочку с 17 этажа и совершил суицид
В Ижевске 25-летний мужчина сбросил девочку с высоты 17-этажа и совершил суицид. Об этом во вторник, 16 июля, сообщили в Telegram-канале следственного управления СК России по Удмуртской Республике.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Инцидент произошел около 16:00 по местному времени (15:00 мск) около жилого комплекса на улице 10 лет Октября.
«На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты СК, проводится его осмотр, принимаются меры к установлению обстоятельств произошедшего», — говорится в публикации ведомства.
Ранее, 13 июня, сообщалось, что в Санкт-Петербурге на улице Миллионной женщина выпала из окна вслед за своим ребенком. В прокуратуре Центрального района уточнили, что мальчик играл на подоконнике, потянулся за игрушкой и упал с третьего этажа на балкон, расположенный ниже. Мать, пытаясь спасти сына, выпала за ним. В результате несчастного случая ребенок попал в реанимацию, женщину госпитализировали.