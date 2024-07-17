Тарпищев рассказал о подготовке российских теннисистов к Олимпиаде

Российские теннисисты будут готовиться индивидуально к Олимпийским играм в Париже. Об этом заявил президент Федерации тенниса (ФТР) России Шамиль Тарпищев 17 июля.

«Если на предыдущих Олимпиадах у нас были сборы команды — перед Токио, например, надо было еще и успеть акклиматизироваться, то в этот раз все теннисисты будут готовиться индивидуально», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Он уточнил, что некоторые теннисисты будут готовиться к Олимпиаде в Европе.

Ранее, 15 июня, от участия в Играх-2024 отказались теннисисты из России Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова.

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в ОИ в Париже на строгих условиях: атлетам запрещено выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, подписывать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Реагируя на это, Захарова заявила, что спортсмены из РФ сами должны решать, соглашаться ли на участие в Олимпиаде на таких условиях.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Соревнования по теннису состоятся 27 июля. Планируется, что в рамках нее спортсменов доставят по реке Сене на лодках до стадиона, где состоится официальная часть. В параде спортсменов традиционно участвуют представители всех стран, собравшихся на Играх.