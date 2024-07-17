Средства ПВО РФ уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ над Белгородской областью. Об этом 17 июля сообщило Минобороны.
Атака была отражена около 16:00 мск.
Ранее, в среду, российские ПВО уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией региона около 9:15 мск и позднее в 13:35 мск. Кроме того, утром 17 июля Минобороны РФ сообщило, что один беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью и два дрона — над Воронежской.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.