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Средства ПВО РФ уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
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Средства ПВО РФ уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ над Белгородской областью. Об этом 17 июля сообщило Минобороны.

Атака была отражена около 16:00 мск.

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Ранее, в среду, российские ПВО уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией региона около 9:15 мск и позднее в 13:35 мск. Кроме того, утром 17 июля Минобороны РФ сообщило, что один беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью и два дрона — над Воронежской.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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