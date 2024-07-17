Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом 17 июля сообщили в Минобороны РФ.

Попытка атаки была пресечена около 9.15 мск, уточнило военное ведомство в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день силы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью.

Также в этот день Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех беспилотников над территориями Белгородской и Воронежской областей.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.