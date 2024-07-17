Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Об этом в среду, 17 июля, сообщило Министерство обороны РФ.

Дрон был сбит около 13:35 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в публикации российского оборонного ведомства в Telegram-канале.

Ранее, в среду, стало известно, что средства ПВО уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области около 9:15 мск. Также в этот день Минобороны РФ сообщило, что один беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью и два дрона — над Воронежской областью.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.