Новая резолюция по Украине, вынесенная на голосование в Европейском парламенте (ЕП), поставит под угрозу устойчивость европейской экономики. Об этом 17 июля заявил глава французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла.

«Резолюция, которую вы сегодня предлагаете, проблематична по нескольким пунктам. Мы оспариваем, что каждое государство-член должно в принципе выделять 0.5% своего ВВП на поддержку Украины, что для Франции эквивалентно €7 млрд ежегодно», — сказал Барделла на пленарном заседании ЕП.

Он указал, что, если Киев примут в Евросоюз (ЕС), это навредит устойчивости экономики и сельского хозяйства объединения, потому что серьезно нарушит баланс в этой сфере. Также политик отметил, что его партия выступает против поставок Украине оружия, позволяющего наносить удары по территории России и не поддерживает вступление страны в НАТО. Политсила опасается эскалации с Москвой, которая обладает ядерным оружием.

Барделла также обратил внимание на осуждение в резолюции поездок премьер-министра Виктора Орбана в рамках его миротворческой миссии. Глава «Национального объединения» отметил, что этот пункт документа подрывает единство европейцев. Политик указал, что Будапешт является надежным союзником по НАТО, и нельзя осуждать это государство за желание держать дипломатические каналы открытыми.

Кроме этого, Барделла напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, заявил, что хотел бы видеть российскую делегацию на мирном саммите в Киеве в ноябре. Лидер французской партии задался вопросом, осудят ли европейские политики также и Зеленского за такую идею.

Ранее в этот день фракция правых партий «Патриоты за Европу», в создании которой принимал участие Орбан, предложила в ЕП свою резолюцию по Украине, где предлагает обсудить мирное урегулирование конфликта на фоне реального риска его эскалации. Авторы документа уверены, что этот кризис нельзя разрешить боевым способом, нужно прочное мирное соглашение.

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил «Известиям», что политика антироссийских санкций, в первую очередь, ударила по экономике самого ЕС. Он также рассказал, что страна привержена установлению режима прекращения огня на Украине и скорейшему началу мирных переговоров. Политик также подчеркнул, что Будапешт продолжит свою миротворческую миссию, несмотря на негатив и давление, с которым из-за этого сталкивается в ЕС.