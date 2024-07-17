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Что туристам можно ввозить в Россию в 2024 году

Туристам рассказали, что можно ввозить в Россию из других стран
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Россияне и туристы из других стран, прибывающие в Россию, прежде чем покинуть аэропорт или вокзал, должны пройти таможенный досмотр. «Известия» рассказывают, что и в каком количестве разрешается ввозить в страну в 2024 году, а что не стоит брать в поездку, чтобы избежать проблем на таможне.

Что можно ввозить в Россию в 2024 году

Одно из важных правил — все ввозимые товары должны предназначаться для личных нужд и не быть связаны с предпринимательской деятельностью. Требования к коммерческим грузам у таможни гораздо строже.

Без декларации разрешено ввозить валюту до $10 тыс. по курсу Центробанка (ЦБ), установленному на день вылета. Ввоз наличных и ценных бумаг выше этой суммы подлежит декларированию. Деньги на банковской карте сюда не входят.

На сумму до €10 тыс. можно провезти товары самолетом, если их вес не превышает 50 кг. При въезде наземным и водным транспортом допустимая сумма €500, а общий вес не должен превышать 25 кг. В случае превышения туристу придется заплатить не менее €4 за килограмм веса.

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Определенные ограничения действуют на алкоголь и табачную продукцию. На взрослого человека полагается не более 3 л алкоголя. Сверх нормы можно провезти еще 2 л, но алкоголь нужно будет внести в декларацию и заплатить таможенный сбор €10 за каждый литр. Также разрешено брать с собой 200 сигарет (то есть 10 пачек) или 50 сигар, или 250 г табака, или всё сразу, но общим весом до 250 г. Провозить такую продукцию могут только граждане старше 18 лет.

Ввоз продуктов растительного и животного происхождения допускается в пределах до 5 кг и только в заводской упаковке. При этом Россельхознадзор может вводить запреты на некоторые продукты из отдельных стран, прежде всего, с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Под запретом находятся саженцы, черенки, семена, луковицы растений и картофель. Их нельзя ввозить ни в каком виде и количестве.

С особой осторожностью следует перевозить лекарства. Ввоз медикаментов, которые содержат ядовитые или сильнодействующие компоненты, возможен лишь с документами, подтверждающими их врачебное назначение конкретному лицу. Также необходимо проверить, не входит ли препарат в список запрещенных к ввозу в РФ. Иначе лекарство конфискуют, а пассажиру может грозить уголовный срок.

Арбузы, дыни и тыквы можно провозить только по одной штуке, букеты — не более трех и не более 15 видов растений в каждом. А животных — не более двух со всеми необходимыми документами и справками.

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Что нужно декларировать при въезде в Россию в 2024 году

Согласно таможенным правилам России, вещи личного пользования, бывшие в употреблении, такие как одежда, обувь, ноутбуки, мобильные телефоны, коляски, спортивный инвентарь и музыкальные инструменты, разрешено ввозить без уплаты таможенных пошлин и декларирования. Однако особо дорогие вещи или украшения лучше внести в декларацию. Если они приобретены за рубежом, также стоит сохранить товарные чеки или иные документы, подтверждающие покупку.

Обязательно задекларировать нужно культурные ценности, государственные награды, драгоценные металлы и камни, редкие растения и животных, сильнодействующие лекарства, независимо от того, находятся они вместе с пассажиром или следуют в несопровождаемом багаже. Такие же правила действуют и при выезде из России. Ввоз наркотических и психотропных веществ, опасных отходов, спецсредств для негласного получения информации, служебного и гражданского оружия на территорию страны запрещен.

Заполнить пассажирскую таможенную декларацию можно непосредственно перед пересечением границы или скачать бланк на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

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