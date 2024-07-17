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Песков заявил об отсутствии внимания к доводам России по делу МН17

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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
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Россия не была допущена к участию в следствии о крушении в 2014 году в Донбассе лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17. Об этом 17 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наша позиция известна. Никакие доводы российской стороны не принимались во внимание», — подчеркнул представитель Кремля, комментируя заявление главы МИД Австралии Пенни Вонг относительно выхода России из спора по делу крушения малайзийского Boeing с Австралией и Нидерландами.

Он добавил, что в Кремле не комментируют реакцию официальных лиц Австралии на прекращение Россией участия в споре, а отношение Москвы к выводам следствия «хорошо известно».

Ранее в среду посольство РФ в Нидерландах заявило, что спустя 10 лет после крушения рейса MH17 истинные обстоятельства трагедии так и не были установлены. Там еще раз напомнили, что Россия не причастна к крушению самолета.

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Ранее, 17 июня, МИД сообщил, что Россия прекращает участие в рассматриваемом советом Международной организации гражданской авиации (ИКАО) споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении самолета Boeing 777, выполнявшего рейс MH17.

Там напомнили, что Москва была настроена на конструктивный диалог в рамках ИКАО по делу о катастрофе и предлагала совету провести независимое международное расследование, однако в этом было отказано. При этом при проведении технического расследования Нидерландов и уголовного расследования совместной следственной группы Россия была исключена из участия, а в конечных выводах было много неточностей и несостыковок.

17 ноября 2022 года в Гааге огласили приговор по делу о крушении Boeing 777, следовавшего рейсом MH17. В суде считают, что самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» с поля под Первомайским.

Суд приговорил к пожизненному заключению бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова), офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) России в отставке Сергея Дубинского и подполковника запаса гражданина Украины Леонида Харченко, признав их виновными в уничтожении самолета.

Защита Олега Пулатова, проходившего четвертым обвиняемым, осталась довольна оправдательным приговором. Он был единственным из обвиняемых, у кого была защита. Его интересы отстаивали два голландских адвоката. У остальных фигурантов дела возможности защищаться не было.

В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия.

Лайнер Boeing 777, выполнявший рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Дело о крушении пассажирского самолета расследовала совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России.

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