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Мэр Парижа и глава оргкомитета Олимпиады-2024 искупались в Сене

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Фото: REUTERS/Abdul Saboor
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Мэр Парижа Анн Идальго и глава оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге 17 июля искупались в Сене. Таким образом они хотели продемонстрировать результат обновления очистных сооружений и доказать, что в столичной реке безопасно проводить соревнования.

В окружении спортсменов Идальго в гидрокостюме спустилась в реку по подготовленному понтону. Ее купание сопровождалось аплодисментами прессы и прохожих.

После заплыва она выразила благодарность префекту столичного региона Иль-де-Франс Марку Гийому, а также Эстанге.

«Без Игр мы бы этого не сделали», — сказала она, говоря об очищении Сены, купание в которой было запрещено с 1923 года. Ее слова приводит BFMTV.

Ранее, 13 июля, заплыв по Сене совершила и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. Тогда же к ней присоединился знаменосец Франции на Паралимпийских играх, триатлонист Алексис Анквинквант. Президент страны Эммануэль Макрон тоже пообещал искупаться в парижской реке, однако пока дата заплыва не сообщается.

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В апреле французская некоммерческая экологическая организация Surfrider Europe заявила, что нынешнее состояние воды в реке не позволяет проводить состязания по водным видам спорта в ходе Олимпийских игр в Париже. Однако 12 июля за две недели до начала Игр власти объявили, что вода на 80% соответствует требованиям. За последнее десятилетие французские власти вложили около €1,4 млрд на очистку реки.

При этом в апреле эксперт по качеству воды Дан Анжелеску заявил, что в 100 мл речной воды из Сены были обнаружены около 20 тыс. бактерий кишечной палочки.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.

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