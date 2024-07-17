Эксперт дала советы по поддержанию работоспособности в жару

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова во вторник, 16 июля, рассказала, как поддержать работоспособность в жару.

В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что лучше всего организовать свое рабочее место в прохладном помещении. Самую тяжелую работу лучше сделать с утра или поздним вечером, таким образом удастся избежать перегрева и сохранить энергию.

Кроме того, эксперт призвала пить больше воды, чтобы компенсировать потерю жидкости из-за жары, отмечает 360.ru. Также поддержать работоспособность помогут дыхательные упражнения, медитация или занятия йогой, пишет RT.

Ранее, 15 июля, врач-невролог Ольга Мартьянова в беседе с сайтом kp.ru рассказала, что в жару мозг переходит в режим сбережения ресурсов. По ее словам, все исследования показывают, что жаркая погода влияет и на память, и на концентрацию внимания, и на скорость принятия решений. Мартьянова добавила, что в рамках реакции на стрессовую ситуацию мозг запускает защитные механизмы, в том числе стремится сберечь ресурсы и снизить их расходование. Этим объясняется вялость, сонливость, снижение концентрации внимания, усиленное проявление лени.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с агентством городских новостей «Москва» рассказал, что аномальная жара в Москве сохранится до конца рабочей недели, температура воздуха придет в норму только в воскресенье. В этот день в столичном регионе ожидается температура воздуха +23…+25 градусов, в первой половине дня возможен дождь. Ночные температуры составят около +15 градусов.