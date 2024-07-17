ЕС не отреагировал на предложения Путина по Украине
Никой реакции со стороны Евросоюза на предложения президента РФ Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине не последовало, сообщили «Известиям» в пресс-службе постпредства России при ЕС.
«По состоянию на сегодняшний день (16 июля. — Ред.) по дипломатическим каналам со стороны евроструктур на предложения России какая-либо реакция в постпредство не поступала», — сказали дипломаты.
14 июня российский лидер Владимир Путин изложил условия РФ для запуска мирного процесса, включающие полный вывод украинских войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное заявление от Киева об отказе от стремления вступить в НАТО. Среди других условий мира также демилитаризация и денацификация Украины, признание Киевом новых регионов (включая Крым и Севастополь) частью России, а также отмена всех западных санкций.
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