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В бундестаге оценили перспективы конфликта на Украине в случае победы Трампа

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Felix Zahn
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Если экс-глава Белого дома Дональд Трамп вновь придет к власти, США перестанут «форсировать» военные действия на Украине, сообщил «Известиям» депутат бундестага от партии «Левые» Зерен Пельман.

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Он подчеркнул, что Вашингтон имеет решающее влияние на Киев. По крайней мере, добавил Пельман, присутствуют некоторые признаки того, что Трамп «не хочет форсировать» военные действия на Украине.

«Дональд Трамп открыт для дипломатического пути. Назначение вице-президентом Джеймса Дэвида Вэнса, политика, выступающего против поставок оружия Украине, представляет собой такую тенденцию. Но с такими ожиданиями следует быть осторожными, поскольку Трамп внес значительный вклад в милитаризацию этого конфликта», — сказал он.

Ранее агентство Reuters опубликовало план двух ключевых советников Дональда Трампа генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога и Фреда Флейтца. Согласно задумке, Киев получит больше оружия только при условии начала мирных переговоров, при этом американские власти предупредят Москву об усилении поддержки Украины в случае отказа от диалога. Во время мирных переговоров будет достигнуто прекращение огня на основе «преобладающих линий фронта», писало агентство.

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