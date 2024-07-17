Посол Китая в России прокомментировал председательство РФ в БРИКС

Пекин будет поддерживать Москву в год председательства в БРИКС, сказал «Известиям» посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

«На фоне борьбы между двумя силами, одна из которых продвигает многополярность, а другая поддерживает гегемонию, Китай и Россия должны стать парой «локомотивов» для превращения БРИКС в механизм многостороннего сотрудничества нового типа, основанный на развивающихся рынках и ориентированный на весь мир. Китай поддерживает принцип открытости к сотрудничеству внутри объединения и создание семьи БРИКС. Китай также будет поддерживать Россию в выполнении своих обязанностей в год председательства и содействовать достижению значительных результатов на саммите в Казани», — подчеркнул дипломат.

С 1 января 2024 года к России перешло председательство в БРИКС, в рамках которых страна организовывает все мероприятия и саммиты объединения.

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