Поставить на закон: Путин допустил создание парламента БРИКС

Страны БРИКС в будущем могут создать отдельную парламентскую структуру, заявил 11 июля Владимир Путин. Инициативу уже поддержали другие государства, в частности, Бразилия назвала объединение законодательного опыта одной из сильных сторон содружества. Однако пока усилия стран БРИКС сталкиваются с ожесточенным сопротивлением элит государств «золотого миллиарда», поскольку Запад прибегает к силовому принуждению, односторонним санкциям и шантажу ради сохранения доминирующего положения в мире, подчеркнул российский лидер. О чем и с кем Владимир Путин говорил в Северной столице — в материале «Известий».

Что обсуждали на парламентском форуме БРИКС

В Санкт-Петербурге 11 июля стартовал X парламентский форум БРИКС. На него прибыли 400 гостей из 18 стран мира, причем это далеко не только члены объединения, но и участники из государств СНГ. Власти к приезду иностранных делегатов установили по пути из аэропорта до Таврического дворца (где и проходило мероприятие) электронные билборды с приветствием глав парламентов стран-объединения, а также яркие вывески с логотипами БРИКС.

Хозяева площадки — на правах председательского года РФ в объединении — спикеры палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин с самого утра проводили мероприятия в Таврическом дворце: сессии, встречи и заседания. Центральным событием этого дня форума стало выступление Владимира Путина, который лично приехал поприветствовать законодателей межгосударственного объединения. По его словам, такие встречи, как парламентский саммит, укрепляют авторитет организации и ее влияние в мире. Президент РФ также обозначил принципы взаимодействия стран содружества, среди которых — открытость, справедливость и равноправие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Повторю, сегодня парламентский диалог, в том числе в рамках БРИКС, важен как никогда. Ведь вы как представители интересов своих народов, выразители их политической, национальной воли остро чувствуете подлинные запросы, настроения и потребности миллионов, можно без преувеличения сказать, и миллиардов людей на нашей планете, — сказал он.



В будущем президент также не исключил и создание отдельного парламента БРИКС. По мнению зампреда федерального сената Национального конгресса Бразилии Венециано Витал ду Регу, такая идея требует проработки, но этот инструмент вполне может оказаться востребованным на международной арене для обсуждения общих инициатив. Парламентские связи содружества и объединение опыта — одна из сильных сторон БРИКС, заявил он «Известиям».



В числе других успехов — сотрудничество в транспортной сфере и ядерной медицине, а также Игры БРИКС, считает Владимир Путин. Одним из приоритетов по-прежнему остается «достижение справедливых перемен в мировой экономике». Речь идет об увеличении доли национальных валют в торговле и инвестициях, а также о разработке надежных финансовых инструментов и механизмов взаимных расчетов, добавил глава государства. Вячеслав Володин на форуме заявил, что финансовое взаимодействие между странами-участницами БРИКС перестраивается, роль доллара в расчетах снижается: его доля в экспортно-импортных операциях в 2023 году составила 28,7%.

Перспективы нового миропорядка

Парламентарии стран-участниц БРИКС способны повлиять на снижение международной напряженности и формирование многополярного мира. Однако пока их усилия сталкиваются с ожесточенным сопротивлением элит государств «золотого миллиарда», считает Владимир Путин. Они, действуя вопреки исторической логике и во вред долгосрочным интересам собственных народов, стремятся «зафиксировать некий порядок на своих так называемых правилах, которые никто не видел, никто не обсуждал и никто никогда не принимал», констатировал он. Причем Запад прибегает к силовому принуждению, односторонним санкциям, шантажу, чтобы сохранить доминирующее положение в мире.

Президент РФ Владимир Путин выступают на пленарном заседании X парламентского форума БРИКС Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Такие правила пишутся или корректируются каждый раз заново — под каждую ситуацию в интересах тех, кто считает себя исключительным и присвоил себе право диктовать свою волю другим. Прямо в лучших традициях классического колониализма, — сказал глава государства.



Россия также видит попытки ограничить прямые контакты законодателей, что противоречит праву каждого государства отстаивать свои интересы и принципы свободного межпарламентского сотрудничества. На этом фоне конструктивное влияние БРИКС на международные процессы позволит сделать мир более безопасным и гармоничным, уверен Владимир Путин.

Интерес к БРИКС и статус Саудовской Аравии

Сегодня БРИКС отражает общие интересы государств и Глобального Юга, и Глобального Востока, заметил Владимир Путин. И аккумулирование этих усилий остается одной из задач Москвы в этом году. Россия уже прошла «экватор» своего председательства в объединении, одной из задач которого стала помощь в интеграции новых членов БРИКС. Напомним, что с января к содружеству (состоящему из РФ, Бразилии, Китая, ЮАР и Индии) присоединились ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия. К официальным членам Россия также относит и Саудовскую Аравию. Однако ее статус все еще вызывает сомнения, поскольку официально Эр-Рияд не подтверждал участие. Тем не менее МИД России называет этот факт неоспоримым. Несмотря на то, что на парламентском форуме красовались флаги десяти стран-участниц (включая Саудовскую Аравию), представители королевства единственные не приехали в Санкт-Петербург, выяснили «Известия».

— Вопрос остается очень сложным и многофакторным. На мой взгляд, во многом это характеризуется типичной восточный сложностью. Мы знаем, что Восток — дело тонкое — и процесс вступления Саудовской Аравии в группу БРИКС наглядно иллюстрирует этот тезис. Мы можем сказать, что она участвует в группе БРИКС, но вопрос членства тесно связан с вопросом бюрократии в Саудовской Аравии. В королевстве существует очень сложный процесс принятия решений, которые затрагивают не только политические издержки, но очень сильно отягощаются и региональной спецификой, поэтому Эр-Рияд не может давать одномоментных ответов, решений, — сказал «Известиям» специалист по международным отношениям на Ближнем Востоке, основатель школы арабского языка «Arabia» Артем Ткачев.

Фото: Global Look Press/Joel Marklund



Это подтверждает и тот факт, что в части мероприятий БРИКС саудиты участвуют на достаточно высоком уровне. Речь идет о совещании министров иностранных дел стран объединения в июне в Нижнем Новгороде. Там на полях мероприятия глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд также провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, хотя в основной сессии представитель королевства не участвовал.



— Нет сомнений, что Саудовская Аравия продолжает работать на мероприятиях группы БРИКС, ее в обсуждениях. Она не опровергала факт своего присоединения, а лишь заявляла о том, что решение все еще в стадии своего процедурного оформления, — подчеркнул Артем Ткачев.

Как ранее пояснил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, в июне российская сторона получила сигнал от саудовских коллег, что их внутренние процессы, связанные с оценкой официального приглашения Саудовской Аравии вступить в БРИКС, еще не завершены до конца. На этом фоне в ряде случаев саудовские представители участвуют не во всех мероприятиях, заметил он.

Сегодня в очереди на присоединение к БРИКС стоят более 20 стран, заявила ранее Валентина Матвиенко. На форуме о таком желании высказался и Азербайджан. Владимир Путин подчеркнул, что БРИКС открыт для укрепления диалога со всеми заинтересованными государствами. Примечательно, что представители стран бывшего постсоветского пространства активно делились своими предложениями по развитию площадки на форуме. К примеру, власти Казахстана выступают за налаживание межпарламентского диалога между БРИКС и СНГ, поскольку он поможет в обеспечении продовольственной безопасности, а Белоруссия предлагает рассмотреть вопрос о создании миссии БРИКС по наблюдению за выборами.

Переговоры Путина на форуме

Президент РФ провел на форуме и серию двусторонних встреч. Среди собеседников — глава постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Стороны сразу перешли к делу: в центре переговоров была недавняя встреча лидеров РФ и КНР в Астане. Владимир Путин заверил, что все договоренности с Си Цзиньпином в сфере российско-китайского взаимодействия работают должным образом.

Всекитайское собрание народных представителей совместно с Федеральным собранием РФ готово способствовать реализации стратегических договоренностей Си Цзиньпина и Владимира Путина на законодательном уровне. Чжао Лэцзи также отметил, что под руководством лидеров партнерство двух стран сохраняет «динамичное высококачественное развитие, приносит реально ощутимую пользу» их народам. Он также передал Владимиру Путину привет и наилучшие пожелания от Си Цзиньпина, пообещав, в свою очередь, передать китайскому главе аналогичные пожелания от российского лидера. К слову, Москва также ожидает приезда Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казань 22-24 октября.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (КНР) Чжао Лэцзи (справа) Фото: РИА Новости/Алексей Даничев



Отдельно президент обсудил принципы работы БРИКС с главой Межпарламентского союза (МПС), спикером Национальной Ассамблеи Танзании Тулией Эксон. Владимир Путин отметил: Межпарламентский союз считается уважаемой в мире организацией, добавив, что Москва приветствует тот факт, что во главе находится именно представитель Африки.

— Со своей стороны рассчитываем на вашу поддержку работы в данном случае парламентского измерения БРИКС, которое, безусловно, является важным и создает основу не только для совместной работы в укреплении нормативной базы между государствами-участниками, но и создает благоприятную гуманитарную атмосферу для достижения целей общего развития, — подчеркнул Владимир Путин.

Между национальным парламентом Танзании и Государственной думой РФ сегодня выстроены дружеские связи, сказала «Известиям» Тулия Эксон. Спикер пообещала активнее перенимать опыт Москвы, а также активизировать существующие торговые отношения и инвестиционные возможности в сельском хозяйстве и энергетике.



Обсудить двусторонние отношения Владимир Путин смог и со спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом. Эта встреча была особенно важна на фоне состоявшихся в республике президентских выборов, которые прошли после гибели в мае 2024 года в авиакатастрофе Эбрахима Раиси. Президент заявил, что не сомневается в развитии отношений между РФ и Ираном и при новом руководстве республики. Российскую делегацию на инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана 30 июля возглавит Вячеслав Володин.