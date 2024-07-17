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ФСБ опубликовала показания генерала вермахта о преступлениях на территории СССР

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Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
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Новые свидетельства преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны обнародовала Федеральная служба безопасности РФ. Так, 17 июля ФСБ опубликовала показания генерал-майора Готтфрид фон Эрдмансдорфа о преступлениях нацизма на территориях СССР.

«С целью запугивания советских граждан по моему приказу проводились аресты, заключение в лагеря и насильственная отправка на каторжные работы в Германию советских граждан. Я лично утвердил 120–125 смертных приговоров, вынесенных тайной полевой полицией советским гражданам, имеющим связь с партизанами. Все они были расстреляны, а трупы сожжены», — приводятся его показания во время судебного процесса.

В документе ФСБ содержатся показания Эрдмансдорфа с допроса в Минске 24 декабря 1945 года. Он признал, что «сам метод ведения войны на всей территории Советского Союза, в том числе в Белоруссии» был преступным, указал на «зверское обращение со всеми военнопленными, фактически ведущее к их физическому уничтожению», а также заявил, что по приказу высшего руководства вывозил из СССР молодых людей на принудительные работы в Германию.

«В разрезе выполнения приказов командира 56-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Офена мною был дан приказ подчиненным мне командирам производить расстрелы пленных комиссаров Красной армии и аресты коммунистов», — говорил на допросе Эрдмансдорф.

За совершенные военные преступления он был приговорен к смертной казни и публично повешен на Минском ипподроме 30 января 1946 года.

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Ранее, 4 июля, ФСБ опубликовала документ о преступлениях дивизии СС «Викинг» в первые дни Великой Отечественной Войны. Целью нацистов было захватить так называемое черное золото войны — нефть. Изенман рассказал, что в сентябре 1941 года «викинги» сражались на направлении Павлоград – Донецк – река Миус, что севернее Таганрога. В ноябре та же дивизия была задействована в тяжелых боях на севере от Ростова. Летом 1942 года «викинги» снова двинулись к берегам Кубани, а затем — на Кавказ.

Кроме того, тогда же Минобороны России рассекретило архивные документы об операции «Багратион» по освобождению Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Уточняется, что среди опубликованных документов — директивы Ставки Верховного Главнокомандования, планы предстоящей операции, описание и карты боевых действий, приказы начальников, фото и схемы.

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