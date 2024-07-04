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ФСБ опубликовала документ о преступлениях дивизии СС «Викинг» в первые дни ВОВ

ФСБ опубликовала документ о массовых казнях евреев элитной дивизией СС «Викинг»
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Фото: commons.wikimedia.org
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Новые свидетельства преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны обнародовала Федеральная служба безопасности РФ. Так, 3 июля на сайте ФСБ были опубликованы показания обер-ефрейтора дивизии СС «Викинг» Ганса Изенмана, который лично расстрелял несколько сотен человек.

Как отмечается, в 1944 году он был взят в плен, где признался в участии в расстреле до 120 человек во Львове и Бердичеве. Также, по его словам, в окрестностях Белой Церкви и городе Тараща было убито еще 80 человек.

«Этот молодой человек, молодой нацист, на 100% продукт нацистской системы. Он еще в 11-летнем возрасте вступил в гитлерюгенд, прошел соответствующую подготовку, обработку, идеологическую напитку, и в 19 лет этот человек в три приема уничтожил лично 300 евреев», — отметил историк спецслужб Олег Матвеев.

Целью нацистов было захватить так называемое черное золото войны — нефть. Изенман рассказал, что в сентябре 1941 года «викинги» сражались на направлении Павлоград – Донецк – река Миус, что севернее Таганрога. В ноябре та же дивизия была задействована в тяжелых боях на севере от Ростова. Летом 1942 года «викинги» снова двинулись к берегам Кубани, а затем — на Кавказ.

Поражение нацистских солдат было настолько разрушительным, что едва выжившие немецкие командиры позднее написали, что этот бой является примером высокой тактики и отваги советских воинов. В результате сгорело множество танков «викингов». Одну из уникальных немецких боевых машин до сих пор можно увидеть в музее техники, принадлежащем Вадиму Задорожному.

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Ранее в этот же день была опубликована цифровая копия протокола допроса Изенмана, в котором он дал показания об истреблении украинских евреев от Львова до Киева в 1941 году. По его словам, в расстрелах людей помогали местные жители: они указывали еврейские квартиры и дома.

Кроме того, тогда же Минобороны России рассекретило архивные документы об операции «Багратион» по освобождению Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Уточняется, что среди опубликованных документов — директивы Ставки Верховного Главнокомандования, планы предстоящей операции, описание и карты боевых действий, приказы начальников, фото и схемы.

21 июня ФСБ рассекретила показания подчиненного Геббельса Вернера Вехтера о подготовке нападения на СССР накануне Дня памяти и скорби и 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Впоследствии, 20 сентября 1946 года, Вехтер был приговорен к высшей мере наказания. 20 ноября того же года приговор был приведен в исполнение. 18 октября 2002 года по заключению Главной военной прокуратуры РФ Вехтер был признан «не подлежащим реабилитации».

1 июня ФСБ рассекретила документы о подготовке абвером детей-сирот для диверсий. В материалах говорится, что в ходе следствия, проводимого особыми отделами НКВД СССР, выяснилось, что на временно оккупированной территории под видом детских домов германские спецслужбы создавали разведшколы. Детей там обучали ведению разведывательной работы.

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