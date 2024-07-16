Два белгородских сельхозпредприятия повреждены в результате атак ВСУ

Два сельхозпредприятия в Белгородской области повреждены в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Село Ясные Зори Белгородского района подверглось обстрелу из РСЗО. Повреждены два корпуса сельскохозяйственного предприятия. <…> Еще одним беспилотником атаковано сельхозпредприятие, располагающееся в районе города Шебекино. На территории объекта повреждены кровля и остекление офисного здания», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, повреждения в результате атаки украинских боевиков были также зафиксированы в селе Новопетровка Валуйского городского округа. Вследствие атаки БПЛА в двух частных домовладениях выбиты окна и посечены кровли и заборы.

По словам Гладкова, предварительно, пострадавших нет.

Ранее в этот же день Гладков сообщил, что примерно 2,5 тыс. жителей Белгородской области в настоящее время проживают в пунктах временного размещения (ПВР). Из них 1,5 тыс. находятся в регионе, а остальные распределены по Воронежу, Ярославлю, Туле, Карачаево-Черкессии и Владимиру.

До этого, 14 июля, стало известно, что поселок Октябрьский Белгородского района попал под обстрел со стороны боевиков ВСУ из РСЗО, в результате чего были ранены четыре мирных жителя, включая девятимесячного ребенка. Кроме того, были повреждены 17 частных домовладений.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.