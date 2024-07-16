Психолог указала на последствия чрезмерного безделья

Клинический психолог Анастасия Кардиакос 15 июля рассказала о последствиях чрезмерного безделья.

В беседе с «Радио 1» специалист отметила, что лень не может служить заменой отдыху. Она пояснила, что лень — это отказ от трудностей, сопротивление им.

«Чрезмерная лень ведет к синдрому выученной беспомощности, когда человек раз за разом разучается действовать, проявлять волю, активничать, и все больше стремится к пассивному времяпровождению», — объяснила Кардиакос.

По ее словам, к лени могут привести выгорания, депрессивные состояния, например, идеаторная заторможенность — замедление скорости мышления, гипотимия — сниженное настроение, моторная заторможенность — снижение двигательной активности, а также психосоматический отказ от деятельности и активности.

Кардиакос отметила, что лень является формой безделья, когда человек ничего не делает. Безделья можно конвертировать в отдых, только он «воспринимается человеком как от чего-то».

«То есть бездельничаем мы сами по себе, а отдых — это всегда после работы. То есть точка лени — это там, где уже и отдых закончился, и где-то началась деятельность, но мы к ней не приступаем. Лень — это неосознанно», — рассказала психолог.

Она добавила, что детей ругают за лень, потому что те не выполняют свои определенные обязанности, например, не делают уроки или не убираются, а это и есть отказ от трудностей. Как подчеркнула психолог, главная опасность лени заключается в том, что она может воплощаться в деградацию личности. По ее словам, если не пытаться обуздать лень, она может привести к снижению уровня жизни. Лениться допустимо, когда человек осознает, что ничего не теряет, разрешая себе отказываться от трудностей.

Между тем 16 июля психолог Ольга Войцеховская рассказала, что иногда лень может выступать источником вдохновения. По ее словам, в таком состоянии к человеку могут начать приходить новые творческие идеи. Самое главное, по словам специалиста, не допускать хронического состояния лени, которое может привести к депрессии, сообщает 360.ru. Она добавила, что иногда лень может быть полезна для налаживания контакта с самим собой.

15 июля клинический психолог Станислав Самбурский заявил Life.ru, что лень — это не всегда плохо. он пояснил, что лень возникает из-за отсутствия мотивации, эмоциональных переживаний или из-за усталости. Зачастую это естественная реакция организма на физическую перегрузку. Еще одна возможная причина лени — внутреннее сопротивление, когда подсознание говорит, что человек делает не то, что на самом деле хочет, пишет RT. Специалист добавил, что лень сигнализирует о необходимости отдохнуть, помогает предотвратить эмоциональное выгорание и сохранить ментальное здоровье.

1 июля врач-терапевт, к.м.н. Андрей Кондрахин в беседе с НСН посоветовал в жару отказаться от нагрузок, лениться в хорошем смысле слова, чтобы помочь организму пережить стресс.

В августе прошлого года департамент здравоохранения Москвы связал лень с защитной функцией психики, которая помогает не заниматься лишними делами, однако за проявлением лени могут также скрываться психологические проблемы, а также усталость.

Ранее психотерапевт, психиатр Артем Толоконин рассказал, как справиться с прокрастинацией. По словам специалиста, суть прокрастинации заключается именно в том, что человек боится ответственности и принятия решений. Прокрастинирующего человека терзает перманентная тревога, он понимает, что ему все время надо что-то сделать, и отложенные дела его беспокоят. Чтобы побороть прокрастинацию, психиатр посоветовал осознать наличие проблемы и в чем именно она проявляется, а затем понять, чего именно боится человек. Он посоветовал также ограничить себе соцсети и игры, убрать звуки мессенджеров, составить список дел по принципу пирамиды, взяться за решение глобальной задачи, отложив на потом более легкие. Также он призвал пообещать себе вознаграждение за выполнение задачи, а если задача очень большая, выполнять ее поэтапно, небольшими шагами, сообщает сайт kp.ru.