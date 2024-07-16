Оранжевое опасение

«Какую биографию делают нашему рыжему!» — можете считать меня циником, но это чуть ли не первое, что приходит на ум, когда беспристрастно оцениваешь драматургию покушения на 45-го и теперь уже, видимо, 47-го президента США. Предпоследний раз в главу Белого дома стреляли в далеком 1981 году. Тоже неудачно. 40-й президент США Рональд Рейган не только выжил, но и разгромил своего оппонента от Демпартии на ближайших выборах — из всех штатов за Уолтера Мондейла проголосовала только его родная Миннесота.

Спустя сорок лет политико-электоральная ситуация в США намного драматичнее. Еще до исторических выстрелов в Пенсильвании действующий глава Белого дома после провальных дебатов со своим соперником-республиканцем, что называется, посыпался. Рейтинги Джо Байдена в ключевых для победы на выборах штатах поползли вниз.

Демократы реально запаниковали. На горизонте замаячила не просто потеря Белого дома, но и разгром на выборах в конгресс, что лишило бы «ослов» не только исполнительной, но и законодательной власти. И это вдобавок к тому, что за свою первую президентскую каденцию Дональд Трамп успел назначить аж треть состава Верховного суда. В совокупности всё это могло означать утрату демократами основных официальных рычагов влияния на принятие ключевых решений в стране.

Разумеется, у «ослов» еще оставались бы значительные неофициальные возможности воздействия на процессы. В конце концов, deep state никто не отменял. Но и в этом плане у Демпартии и ее спонсоров могут возникнуть серьезные проблемы. Хотя Трамп публично дистанцировался от широко обсуждаемого в американской политической тусовке «Проекта-2025» (Project 2025), сам факт того, что близкий к республиканцам мозговой центр Heritage Foundation анонсировал грандиозную чистку госаппарата после смены хозяина Белого дома, уже вызвал истерическую бурю в вашингтонском болоте.

Как ни крути, ситуация патовая. С Трампом надо было срочно что-то делать. Спонсорская накачка его оппонентов на республиканских праймериз, бесконечные судебные процессы, нескончаемый «черный пиар» мейнстримовских СМИ — ничего не сработало. Начинало казаться, что уже ничто не способно сбить упертого политика с траектории неизбежного реванша. На фоне удручающего физического и ментального состояния его соперника от Демпартии, которому хватает сил только на то, чтобы вцепиться мертвой хваткой в свое кресло, Трамп смотрелся выигрышно и продолжал упрямо двигаться к победе 5 ноября.

А потом прозвучали выстрелы в Пенсильвании. Окажись траектория пуль «стрелка-одиночки» совсем немного другой, задача детрампизации американской политики была бы радикально решена. Кандидатура вице-президента на тот момент еще не была анонсирована, а значит, истеблишмент GOP мог бы пропихнуть через съезд кого угодно. Хоть черта лысого, хоть — что еще хуже — республиканскую копию Хиллари Клинтон в лице Никки Хейли. Всем недовольным, включая семью Трампа и его самых ярых сторонников, жестко заткнули бы рты. Что называется, поиграли в демократию — и хватит!

Но пули прошли так, как прошли. И вместо детрампизации американского политикума мы получили не только супергеройские фото старика Дональда с эпически поднятым вверх тельмановским кулаком, но и легализацию его возможного преемника на партийном съезде республиканцев. После пережитого покушения позиции Трампа настолько укрепились, что вместо какой-нибудь политически корректной DEI-кандидатуры, фаворит предвыборной гонки решил выбрать своим вице-президентом 39-летнего Джей Ди Вэнса. Белого мужчину традиционной ориентации. Да к тому же еще и католика. Настоящий плевок в лицо американской политтусовочки.

Выбор молодого трамписта посылает явный сигнал о том, что движение MAGA (Make America Great Again), которое сильно недолюбливает и даже боится истеблишмент обеих партий, останется важным политическим фактором и после 2028 года. Вице-президентство Джей Ди Вэнса означает, что 47-й президент США обезопасил себя от будущих попыток импичмента со стороны демократов. По словам Дональда Трампа-мл., выбор одной из лоббируемых спонсорами республиканцев кандидатур вроде Никки Хейли мог бы привести к тому, что новый глава Белого дома не успел бы даже принести присягу, а его противники уже запустили бы процедуру его отстранения от должности. А вот перспектива поменять шило на мыло, то есть получить вместо старого Трампа его молодого последователя, делает третий импичмент гораздо менее вероятным.

Не берусь делать категоричные прогнозы, но для Штатов новое пришествие Трампа вместе с потенциальным преемником на 2028 год все-таки открывает определенные перспективы. Возможно, это последний шанс вырвать американское национальное государство из лап глобалистов и реиндустриализировать США. Проблема в том, что сделать это без боя не получится. А, значит, Штаты будет политически лихорадить так, что мало не покажется никому.

А теперь о самом главном. Что возвращение клана Трампа в Белый дом может означать для нас? С одной стороны, и он сам, и его вице-президент чаще всего используют примирительный тон в адрес России, как бы приглашая вернуться за стол переговоров. Одна из главных на сегодняшний день конфликтных точек — Украина — не считается для Трампа и его команды идеей фикс. Режим Зеленского скорее рассматривается MAGA-республиканцами как токсичный актив, который надо поскорее и с наименьшим ущербом сбросить, чтобы сосредоточиться на стратегическом противостоянии с Китаем.

С другой стороны, мы хорошо помним, как Трамп образца 2016–2020 годов довольно легко шел на практическую эскалацию отношений с Москвой, несмотря на то, что сохранял уважительный тон по отношению и к РФ, и особенно к российскому лидеру. Поставки летальных вооружений на Украину одобрил именно Трамп. Из основополагающего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Вашингтон тоже вышел именно при президенте-республиканце, тогда как Байден начал свой первый и последний срок со спасения СНВ-3, который также оказался под угрозой при Трампе. Прессинг российских дипломатов в США при нем не только не ослаб, но даже ужесточился. И так далее.

Так что за биографию «нашего рыжего» можно быть относительно спокойными. Своей феерической тупостью вашингтонское болото добилось того, что она уже вышла на славу. А вот относительно того, насколько все-таки «наш» мчащийся на всех политических парах в Белый дом «рыжий», уверенности не так уж и много. Даже если Трамп не потащит в свою новую администрацию очередных отбитых на голову «болтонов», идеология американской исключительности и логика жесткого противостояния США с Китаем всё равно может поставить нас перед крайне сложными геополитическими дилеммами. Даже если исходить из оптимистичного сценария окончания украинского конфликта, которое пока что никто и ничто не гарантирует.

Мир в ближайшие годы будет трясти так, что расслабляться никому не стоит. Особенно нам. Американцев при любой правящей администрации было бы крайне опрометчиво перестать воспринимать как коварного, опасного и агрессивного врага. Что не мешает нам чисто по-человечески порадоваться за пережившего покушение старика Дональда. И оценить красоту его исторической фотосессии в Пенсильвании.

То обстоятельство, что вашингтонских чертей корежит от такого развития событий по полной программе, весьма отрадно. Но не более того. Не стоит делать из этого совсем уж далеко идущих выводов и ожидать что от байденовских, что от трамповских Штатов чего-то хорошего. Не будет прямого военного столкновения и ядерного апокалипсиса — уже неплохо. Над этим и надо работать.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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