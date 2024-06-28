Американский стыд

«Фактически, это конец», — по большей части анонимно, но уже и открыто констатируют демократы очевидный итог дебатов действующего президента с бывшим главой Белого дома. Когда такое звучит даже в эфире мейнстримовского NBC, это действительно «финиш» для Байдена. Всё еще нельзя полностью исключать, что его тушку как-то попытаются дотащить до выборов, но разговоры о замене кандидата от Демпартии уже зазвучали не шепотом, а в полный голос. В любом случае с сегодняшнего дня политическую карьеру Байдена можно считать оконченной.

То, что было понятно буквально любому человеку с глазами, ушами и хоть каплей мозгов, после 90 минут несвязного бормотания едва живого президента США стало ясно даже секте «ослов», до последнего отрицавших объективную реальность. Собственно, сам факт проведения дебатов еще до партийных съездов, которые и выдвинут кандидатов на выборы 5 ноября, уже сигнализировал о том, что Байдена попросту тестируют на базовую вменяемость. Чтобы в случае отрицательного результата иметь хоть какую-то возможность заменить его на кого-то, кто может самостоятельно передвигаться в пространстве и говорить, не проглатывая слова.

По-хорошему, это надо было делать еще на стадии праймериз. Однако демократы не очень-то любят реальную демократию, поэтому «ослы» буквально лезли из шкуры вон, чтобы сделать свое внутрипартийное голосование фактически безальтернативным. Из процесса был фактически выдавлен самый сильный оппонент Байдена — Роберт Кеннеди-младший. Племянник убитого в 1963 году 35-го главы Белого дома Джона Кеннеди и сын застреленного накануне выдвижения кандидатом от Демпартии на президентских выборах 1968 года Роберта Кеннеди мог бы составить реальную конкуренцию фавориту праймериз. И именно поэтому по сути не был подпущен к ним на пушечный выстрел.

В общем, через внутрипартийный отбор Байдена с грехом пополам протащили, от неудобных журналистов и лишней публики максимально огораживали, стимулирующими коктейлями перед важными мероприятиями исправно накачивали — план по переизбранию едва живого кандидата на новый срок казался вполне реализуемым. До сегодняшнего дня. Когда вдруг оказалось, что уже никаким гримом в прямом и переносном смысле не скрыть политическую и личностную неадекватность Байдена. Что даже благосклонно настроенные к нему модераторы и подогнанные под психологические особенности 46-го президента США правила дебатов неспособны спасти его от позора. В своем нынешнем плачевном состоянии Байден не в силах внятно выступать даже в стерильных условиях, не говоря уже о стрессовых ситуациях.

Не знаю, кому как, а вот мне фирменная американская театрализованная постановка под названием «выборы» всегда казалась занимательной. Понятно, что в стране, в которой каждый десятый глава государства не досидел свой президентский срок ввиду некоторых насильственных обстоятельств непреодолимого характера, говорить о реальном народовластии просто смешно. Вашингтонское бюрократическое болото, оно же deep state, оказывало и будет оказывать на исход выборов решающее влияние. Всё это понятно. И всё же все эти демократические рюшечки в виде дебатов, праймериз и прочей электоральной мишуры придавали политическим процессам в Штатах определенный шарм.

В конце концов, американский избиратель во всем этом тщательно срежиссированном действе всё равно имеет определенный голос. Взять тот же 2016 год, когда на президентских выборах неожиданно для многих победил кандидат «против всех» по фамилии Трамп. Само его появление и почти сенсационный электоральный успех были свидетельством серьезных проблем в политической системе США. По инертному сценарию на выборах должен был победить второй Клинтон (на этот раз в юбке) или на худой конец третий Буш. Видимо, склонность американской республики к политическим династиям, передающим бразды правления от отца к сыну или от мужа к жене, Штаты подхватили у своей бывшей метрополии. А тут вдруг Белый дом занимает «самозванец» Трамп.

Похоже, от такого стресс-теста политическая система США не оправилась до сих пор. Серьезные величины уровня Никсона или Киссинджера давно сошли со сцены. Престарелые заднескамеечники, место которых в нормальной ситуации на вторых или даже третьих ролях, вцепились во власть мертвой хваткой. Идущие им на смену новые поколения политиков вызывают разве что оторопь: таким людям нельзя доверять даже обеспечение пожарной безопасности в бане, а не то что ядерную кнопку. Настолько тягучая политическая безнадега, что даже второй президентский срок Трампа уже не кажется такой уж плохой идеей. Вовсе не потому, что он такой уж хороший. А просто потому, что другие еще хуже.

«Давай не будем вести себя как дети», — одергивает своего коллегу Трамп, после того как оба в течение неприлично долгого времени мерялись клюшками для гольфа в прямом эфире. Да, именно на таком уровне находится сейчас внутриполитическая дискуссия в Штатах. Как с этими инфантилами вообще можно договариваться о чем-либо серьезном на внешнеполитическом поле? Их постреальность и постправда, с помощью которых американцы хотели перехитрить весь мир, а в итоге запутались сами, не позволяет нам даже подобрать одинаково понимаемые слова для диалога. Не то что по-человечески выстраивать коммуникацию в целом.

Вот что реально тревожно. Ну а карнавал под названием «американские выборы» продолжается. И весь мир за ним внимательно следит. Не потому, что так уж интересно. А потому, что от хода и исхода этого балагана ни много ни мало зависит, окажется ли мир на грани или за гранью ядерной войны. Заставят ли Байдена после провальных дебатов отползти на политическую пенсию, кем могут заменить разваливающегося на глазах кандидата от Демпартии, кто в итоге победит 5 ноября — очень бы хотелось, чтобы эти вопросы интересовали только узких специалистов. Но, к сожалению, угасающий гегемон по-прежнему коварен, опасен и агрессивен. И следить за его внутриполитическими пертурбациями, от которых икается по всей планете, еще какое-то время придется всем.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора