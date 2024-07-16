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МИД Ирана призвали к ответственности США и их союзников за санкции

МИД Ирана: санкции, введенные против Ирана, вызвали невообразимые страдания
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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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США и их западные союзники должны ответить за введенные санкции против Ирана. Об этом заявил 16 июля исполняющий обязанности МИД исламской республики Али Багери Кани.

По его словам, наложенные ограничения нанесли значительный ущерб Тегерану.

«США и их западные союзники, которые ужесточали санкции, должны ответить за невообразимые страдания, гибель и разрушения перед теми, против кого были направлены эти санкции, включая мою страну», — отметил он, выступая в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

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Ранее, 23 апреля, министерство финансов США ввело санкции в отношении двух компаний и четырех физических лиц из Ирана, которые якобы причастны к кибератакам на объекты критической инфраструктуры. Как указали в американском ведомстве, они «причастны к злонамеренной киберактивности», от которой пострадало более 10 компаний и правительственных учреждений США.

До этого, 18 апреля, США ввели санкции против 16 физлиц и двух юрлиц из Ирана. Также Великобритания расширила санкционный список по Ирану, внеся в него Генштаб ВС Ирана, а также военно-морские силы КСИР.

Санкционное давление на Иран усилилось после того, как страна атаковала Израиль беспилотниками и баллистическими ракетами 13 апреля. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху тогда отметил, что атака была успешно отражена. Позже стало известно, что Израиль намерен создать региональную коалицию против угрозы, исходящей со стороны Ирана.

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