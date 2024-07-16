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СМИ сообщили о досрочном избрании Байдена кандидатом в президенты США

Axios: нацкомитет Демпартии выдвинет Байдена кандидатом в президенты в июле
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Фото: Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP
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Национальный комитет Демократической партии готовится выдвинуть кандидатуру президента США Джо Байдена в конце июля. Об этом сообщает 16 июля портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что съезд Демократической партии, на котором партия обычно номинирует своих кандидатов, начнется только 19 августа.

Это последняя попытка команды Байдена подавить «мятеж демократов», который подталкивает президента уйти в отставку.

«Как только Байден получит голоса большинства из почти 4000 делегатов, сместить его с вершины президентского списка Демократической партии станет чрезвычайно сложно», — говорится в публикации.

Байден отметил, что он возмущен обсуждениями о возможной замене его на другого кандидата. Лидер США утверждает, что его назначение не подлежит оспариванию, поскольку его поддержали 14 млн американцев на праймериз.

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27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. Некоторые представители Демократической партии рассчитывают, что Байден откажется от участия в выборах самостоятельно.

Однако 8 июля Байден написал письмо, адресованное демократам и опубликованное газетой The New York Times, в котором сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. Он добавил, что в последние 10 дней проводил консультации и беседы с руководством партии, ее рядовыми членами и избирателями, заверив, что знает об опасениях американцев и учитывает это.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

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