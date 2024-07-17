Врач развеяла распространенные мифы о сахаре

В современном мире существует множество мифов и заблуждений относительно сахара и сахарозаменителей, особенно среди тех, кто стремится похудеть. Эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Галина Смирнова 17 июля в разговоре с «Известиям» развеяла самые распространенные из них.



Миф 1. Сахар полезен для работы мозга

Многие считают, что сладкое необходимо для мозга, но, по словам врача, это не совсем так. Наш мозг действительно использует глюкозу в качестве основного источника энергии, но это не значит, что нужно потреблять сахар в больших количествах. Важнее следить за общим балансом углеводов в рационе.

Миф 2. Сахар вызывает сахарный диабет

Это утверждение верно лишь отчасти, утверждает специалист. Избыточное потребление сахара и углеводов может привести к ожирению, что, в свою очередь, повышает риск развития сахарного диабета II типа. Однако сахарный диабет I типа не связан с потреблением сахара.

Миф 3. Фруктоза не повышает уровень сахара в крови

Фруктоза действительно медленнее повышает уровень сахара в крови по сравнению с глюкозой, но это не значит, что она полностью безопасна. Фруктоза также является углеводом и может влиять на метаболизм, рассказала Смирнова.

Миф 4. Сахар опасен для жизни

Потребление сахара в нормальных физиологических количествах не является опасным для жизни и здоровья. Организм способен регулировать уровень сахара в крови с помощью инсулина.

«Эти мифы возникли из-за попыток ученых и диетологов найти причину роста заболеваемости ожирением и сахарным диабетом. Как только стало ясно, что углеводы играют важную роль в этих процессах, начали распространяться диеты, основанные на ограничении углеводов. Для мотивации людей соблюдать эти диеты придумывались различные мифы. С другой стороны, существуют теории, которые утверждают, что сахар полезен для мозга и вызывает положительные эмоции, что также поддерживается рядом стереотипов», — объяснила врач.

В мае прошлого года врач-диетолог Наталья Круглова предупредила, что переедание черешни и других сладких фруктов может привести к набору веса, изменению стула, дискомфорту в органах пищеварительной системы и вздутию живота. Круглова подчеркнула, что черешню следует хранить в холодильнике, в отделе для овощей и фруктов, однако лучше ее съесть за несколько дней.