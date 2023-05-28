Врач назвала суточную норму черешни

Врач-диетолог Наталья Круглова 28 мая рассказала, что важно не переедать черешни, несмотря на ее сезонность.

В интервью радио Sputnik она отметила, что черешня содержит витамин С, витамины группы B, калий, пищевые волокна. Средняя суточная норма для взрослого человека составляет 200–300 г.

«Любовь к черешне, употребление ее в чрезмерном количестве может быть связано с тем, что это сезонный продукт, доступный в течение короткого времени. Поэтому у человека просыпается желание съесть ее больше, чем нужно», — сказала Круглова.

Врач предупредила, что переедание черешни и других сладких фруктов может привести к набору веса, изменению стула, дискомфорту в органах пищеварительной системы и вздутию живота. Для того, чтобы снизить интенсивность болевых ощущений можно использовать спазмолитики, чтобы снизить интенсивность болевых ощущений, порекомендовала Круглова.

Круглова подчеркнула, что черешню следует хранить в холодильнике, в отделе для овощей и фруктов, однако лучше ее съесть за несколько дней.

Признаками порчи продукта являются изменение цвета и потеря упругости.

Ранее, 26 мая, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух призвала не увлекаться клубникой. Оптимальная суточная доза клубники для взрослого человека — 200–250 г.