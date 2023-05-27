Врач рекомендовала съедать не более 250 г клубники в день

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух 26 мая призвала не увлекаться клубникой.

В беседе с «Газетой.Ru» она объяснила, что клубника на 90% состоит из воды, при этом в ней очень много витаминов и мало сахара. Также эта ягода способствует нормализации уровня сахара в крови и способствует нормальной работе нервной системы.

«Оптимальная суточная доза клубники для взрослого человека — 200–250 г, ее превышение грозит расстройством ЖКТ. Кроме того, клубника — сильный аллерген, поэтому стоит очень аккуратно вводить ее в питание ребенка, наблюдая за реакцией. С осторожностью стоит включать ее в свой рацион людям с гастритом и язвенной болезнью», — сказала Кашук.

Как отметила врач, если соблюдать норму употребления клубники, она принесет организму только пользу. В этой ягоде много клетчатки, пектинов, витаминов и минералов. В частности, она богата витаминами группы В, С, А, РР, а также железом, фтором, калием, йодом, магнием, фосфором, марганцем, кальцием, цинком и органическими кислотами.

Кашук рассказала, что фтор и кальций в составе клубники укрепляют кости, а марганец благоприятно влияет на обмен углеводов. Благодаря калию ягода помогает избавиться от отеков и служит профилактикой болезней почек и мочевыводящих путей. Магний и калий способствуют нормальной работе нервной системы, а цинк улучшает регенерацию кожи и положительно влияет на репродуктивную систему. Пектины и органические кислоты нормализуют работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Также в клубнике много полифенолов, которые являются природными антиоксидантами, защищающими клетки от повреждения активными формами кислорода. Антоцианы, флавонолы, эллаговая кислота, коричные кислоты в составе клубники способствуют укреплению стенок сосудов, улучшают работу сердца.

Ранее в этот день Кашух предупредила, что несмотря на то что овощи и фрукты содержат необходимые организму витамины, минералы и клетчатку, некоторые из них могут негативно воздействовать на ЖКТ тракт или спровоцировать аллергию. В связи с этим не стоит чрезмерно увлекаться клубникой, малиной, бананами и цитрусовыми. Также следует с осторожностью относиться к помидорам, перцу, баклажанам, картофелю, кукурузе и тыкве.