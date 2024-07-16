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На Солнце произошла самая мощная за лето 2024 года вспышка

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Фото: Global Look Press/МcPHOTO/M. Gann via www.imago-im
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На Солнце произошла самая мощная вспышка за лето 2024 года, которой специалисты присвоили высший балл X. Об этом сообщили 16 июля в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Вспышка является примерно в четыре раза более слабой, чем рекордное в этом цикле событие (вспышка X8.7, произошедшая 14 мая), но тем не менее стала пока самым крупным событием на Солнце за весь летний период», — проинформировали на сайте лаборатории.

Отмечается, что активность Солнца начала заметно расти примерно с 12 июля. Так, за последние четыре дня произошло более десяти вспышек солнечной активности четвертого уровня.

Согласно наблюдениям, максимальная сила сегодняшнего взрыва была зафиксирована около 16:30 мск. Последствия взрывных событий на Солнце будут наблюдаться до конца суток.

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Ранее, 14 мая, на Солнце произошла вспышка самого высокого класса X. Она сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи.

7 мая на Солнце зафиксировано семь мощных вспышек. Как уточнили в Институте прикладной геофизики, две из них относятся к классу Х, остальные пять — к классу М.

В апреле директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что предпосылок к тому, что в ближайшие годы частота и мощность магнитных бурь изменятся, в настоящее время нет. Он отметил, что 2023, 2024, 2025 годы — это эпоха солнечного максимума и это бывает примерно раз в 11 лет, однако этот цикл идет с низкой активностью.

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