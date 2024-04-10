В РАН дали прогноз по магнитным бурям на ближайшие годы

Предпосылок к тому, что в ближайшие годы частота и мощность магнитных бурь изменятся, в настоящее время нет, заявил 10 апреля директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия», приуроченной к Дню космонавтики.

«Мы живем в эпоху солнечного максимума. 2023, 2024, 2025 годы — это эпоха солнечного максимума, и это бывает раз в 11 лет примерно. Но этот солнечный максимум солнечному максимуму рознь. И вот мы наблюдаем 300 лет примерно за циклом солнечной активности. Бывают циклы с низкой активностью и с высокой», — сказал Петрукович.

Сейчас, по его словам, идет цикл с низкой активностью.

«Мы пока не видим предпосылок для какого-то резкого увеличения интенсивности, частоты и мощности магнитных бурь в ближайшие год-два. Я думаю, как примерно сейчас, так дальше и будет идти. Поэтому ничего страшного в этом нет», — заявил ученый.

Ранее, 24 марта, на Земле зафиксировали магнитную бурю уровня G4 — одну из самых мощных по геомагнитной шкале. Она стала следствием вспышек на Солнце, случившихся днем ранее.

27 февраля в центре погоды «Фобос» сообщили, что три мощные вспышки на Солнце привели к магнитной буре на Земле, появление которой не прогнозировалось.

До этого, 22 февраля, на Солнце произошли две вспышки самого высокого класса X. Данные об этом привела гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ИПГ).