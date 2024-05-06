Семь мощных вспышек зафиксировали на солнце 5 мая

В воскресенье, 5 мая, на Солнце зафиксировали семь мощных вспышек. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.

В учреждении уточнили ТАСС, что две из семи вспышек относятся к классу Х. Остальные пять вспышек ученые отнесли к классу М. Самая слабая соответствовала уровню М1.3, а самая сильная — уровню М7.5.

Кроме того, на звезде были зарегистрированы вспышки класса М1.2, М1.1, М2.4, а также М1.6, сообщает 360.ru.

Солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X, в зависимости от мощности рентгеновского излучения. По словам специалистов, вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, пишет НСН. Ее облака могут провоцировать магнитные бури на Земле.

4 мая на Солнце ученые зарегистрировали пять вспышек высокого класса М, уточняет сайт aif.ru. Одну из самых мощных вспышек зафиксировали в 09:19 мск. Она длилась 28 минут и сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи. Самую первую вспышку зарегистрировали в 01:45, сообщает «Москва 24».

3 мая отмечалась вспышка класса X на Солнце. После этого на Земле началась магнитная буря класса G3, сообщает сайт kp.ru. Она стала сильнейшей с начала года. во время этого явления увеличивается количество электромагнитных волн, которые могут негативно сказываться на нервной системе, сообщает Life.ru.