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На туристической улице Неаполя в Италии выставили статую раненого Трампа
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На туристической улице Неаполя в Италии выставили статую раненого Трампа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На главной туристической улице Неаполя в Италии 16 июля выставили статую раненного в результате произошедшего 13 июля покушения экс-президента США Дональда Трампа.

«Это действительно серьезный поступок. Помимо того, что человек мог быть убит, это заставляет вас осознать, что ценность свободы находится в некоторой опасности, потому что каждый из нас должен иметь свободу выбора, слова, выражения своих идей, независимо от того, нравятся они кому-то или нет», — заявил автор статуи.

По его словам, покушение на Трампа поставило под угрозу свободу, которая должна быть у всех людей. При этом событие, помимо мотивирования на создание статуй, задало тренд и на тату. Так, люди стали делать татуировки с изображением кандидата в президенты США. К примеру, один из поклонников политика набил себе ставшее вирусным в Сети фото с окровавленным Трампом на фоне американского флага.

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Нападение на Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное по касательной траектории ранение в ухо.

При этом китайский интернет-магазин Taobao выпустил в продажу первую партию футболок с изображением раненого Трампа в течение двух часов после покушения на политика. Агентство Associated Press опубликовало первую фотографию Трампа с поднятым вверх кулаком в 18:31. Первая партия футболок поступила в продажу Taobao в 20:40 — еще до того, как большинство мировых лидеров отреагировали на событие.

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