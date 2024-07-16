Помощник Трампа предложил поделить Украину на автономии

Помощник бывшего президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл предложил создать на территории Украины автономные зоны. Об этом 16 июля сообщило агентство Bloomberg.

«Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но вам нужно проработать эти детали», — заявил политик журналистам.

Гренелл считает, что таким образом Киев сможет добиться мира и сохранить целостность территории, только регионы будут автономными. Он также убежден, что Украину нельзя принимать в НАТО, несмотря на просьбы президента Украины Владимира Зеленского.

Как подчеркивает издание, план Гренелла столкнется с противодействием со стороны украинского лидера, который настаивает на возврате Киеву потерянных территорий и на вступлении страны в альянс.

Ранее в этот день Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News поинтересовался целями поддержки Украины. Вэнс добавил, что, будь Дональд Трамп президентом, Россия бы не начала спецоперацию на Украине. С его высказываем согласны многие сенаторы-демократы. Также Вэнс отметил, что Трамп в случае победы на предстоящих выборах начнет переговоры с Россией, чтобы завершить конфликт на Украине.