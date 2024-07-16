Реклама
Прямой эфир
Мир
В Испании прошел одиночный пикет против военной помощи Запада Украине
Общество
На юге России ввели ограничения энергопотребления из-за сбоя на Ростовской АЭС
Общество
Почти 400 т воды сбросила авиация на очаги пожара в Коктебеле
Мир
На Украине объявили об обязанности носить при себе военный билет с 17 июля
Мир
FT сообщила о намерении Трампа выступить посредником по Украине до инаугурации
Мир
В Чехии сообщили о соглашении с Украиной о строительстве патронного завода
Мир
Политолог оценил шансы лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе
Мир
В ЕК объяснили решение по бойкоту организованных Венгрией мероприятий в Совете ЕС
Мир
Канцлер Австрии выступил против бойкота председательства Венгрии в Совете ЕС
Общество
Мишустин поручил проработать предложения по улучшению железнодорожной сети в СКФО
Политика
В Госдуме оценили судьбу мирных переговоров с Украиной при победе Трампа
Мир
Боррель заявил о появлении разногласий по Украине в ЕС
Политика
Шахматист Карякин и участник СВО Нимченко станут сенаторами от Крыма
Авто
Стоимость проезда по трассе М-11 с учетом нового участка составит от 3,2 тыс. рублей
Мир
В Палестине сообщили о 13 погибших после удара ЦАХАЛ по югу сектора Газа
Мир
Москалькова призвала мировое сообщество осудить обстрелы ВСУ Шебекино
Мир
Умер чемпион СССР по футболу 1982 года Вергеенко
Наука и техника
В России разработали уникальные имплантаты для замещения костной ткани
Сюжет:

Помощник Трампа предложил поделить Украину на автономии

Bloomberg: помощник Трампа предложил поделить Украину на автономии
0
Фото: AP/Efrem Lukatsky
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Помощник бывшего президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл предложил создать на территории Украины автономные зоны. Об этом 16 июля сообщило агентство Bloomberg.

«Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но вам нужно проработать эти детали», — заявил политик журналистам.

Гренелл считает, что таким образом Киев сможет добиться мира и сохранить целостность территории, только регионы будут автономными. Он также убежден, что Украину нельзя принимать в НАТО, несмотря на просьбы президента Украины Владимира Зеленского.

Как подчеркивает издание, план Гренелла столкнется с противодействием со стороны украинского лидера, который настаивает на возврате Киеву потерянных территорий и на вступлении страны в альянс.

Пулевая буря: как покушение на Трампа повлияет на выборы в США
И что стоит за попыткой убийства кандидата в президенты

Ранее в этот день Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News поинтересовался целями поддержки Украины. Вэнс добавил, что, будь Дональд Трамп президентом, Россия бы не начала спецоперацию на Украине. С его высказываем согласны многие сенаторы-демократы. Также Вэнс отметил, что Трамп в случае победы на предстоящих выборах начнет переговоры с Россией, чтобы завершить конфликт на Украине.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024