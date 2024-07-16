В Москве возбудили дело после отравления постояльцев хостела

Столичный главк СК РФ возбудил уголовное дело на фоне отравления 17 постояльцев хостела на севере Москвы. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Уточняется, что предварительный диагноз, выявленный у обратившихся лиц, — сальмонеллез. В настоящее время следователи проводят обследование хостела и расположенных рядом точек быстрого питания на Дмитровском шоссе, где пострадавшие покупали готовую еду.

«В рамках расследования уголовного дела изучается документация хостела, а также законность проживания иностранных граждан в нем. <...> Проводятся следственные действия, изучается необходимая документация, [в точках питания] изымаются обнаруженные продукты», — говорится в публикации.

На данный момент установлено местонахождение индивидуального предпринимателя одной из точек питания, он будет доставлен в следственный отдел. Руководство и сотрудники двух других заведений устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Назначен ряд экспертиз.

В июне в нескольких городах России была зафиксирована вспышка ботулизма, заразились 417 человек.

Роспотребнадзор начал расследование после случаев отравления и подозрения на ботулизм 15 июня. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Ведомство выявило поставщиков и производителей некачественной продукции и изъяло почти 200 т, в том числе более 60 т — в столице.

Все пострадавшие ели салат лобио от изготовителя ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») или салат с тунцом, яблоком и фасолью от «Гастропорта». После массового отравления деятельность «Кухни на районе» и производителя фасоли «Савон-К» приостановили. Руководство компаний было арестовано.