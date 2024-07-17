Взять в talk: в России запустят систему сбора обратной связи от бизнеса

Власти начнут собирать обратную связь от бизнеса. Соответствующая система в пилотном режиме будет запущена в 30 российских регионах в сентябре 2024 года. К концу 2025 года ее планируют внедрить повсеместно. По замыслу властей, платформа позволит выявлять актуальные проблемы, волнующие бизнес-сообщество. При реализации эксперимента могут возникнуть технические сложности, полагают эксперты. Серьезной проблемой окажется и недоверие предпринимателей, которое придется преодолеть и наладить конструктивный диалог. «Известия» узнали, как будет работать новая система.

Необходимый инструмент

Система сбора обратной связи от бизнеса появится уже этой осенью. Об этом на полях Кавказского инвестиционного форума сообщил замминистра экономического развития Мурат Керефов.

«Чтобы повышать инвестпривлекательность страны и регионов, необходимо понимать, какие вопросы волнуют инвесторов и с какими проблемами они сталкиваются при реализации инвестиционных проектов. Для этого в сентябре планируем запустить систему сбора обратной связи от бизнеса в 30 субъектах РФ», — заявил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Для реализации инициативы Минэкономразвития совместно с Минцифры был разработан классификатор обращений, рассказал Керефов. В него входят семь категорий:

— поддержка и сопровождение инвестора;

— кадры;

— дороги;

— строительство;

— инженерные сети;

— объекты недвижимого имущества;

— экология и природопользование.

Ответ на простые вопросы от бизнеса будет поступать в течение 10 дней, а более сложные консультации могут занимать 30 дней. Обработкой обращений займутся инвестиционные комитеты. Систему организуют на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Первыми участие в эксперименте примут Москва, ХМАО, Крым, Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан, Удмуртия, Пермский, Краснодарский и Хабаровский края, а также Московская, Ленинградская, Белгородская, Калининградская, Вологодская, Волгоградская, Курганская, Калужская, Курская, Мурманская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Нижегородская, Свердловская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Тюменская, Ярославская области.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Платформа обратной связи позволит принимать и обрабатывать обращения, направлять их в компетентный орган или организацию, рассказали «Известиям» в Минцифры. Она также даст возможность вести контроль поступающих обращений, следить за сроками их отработки и получать обратную связь об уровне удовлетворенности ответом.



Отправить сообщение в ПОС можно будет через:



— формы на портале госуслуг;



— мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе»;



— виджеты «Госуслуги Решаем вместе» на сайтах и официальных страницах органов власти и организаций в соцсетях.



— Дополнительно к существующим каналам для предпринимателей разработают специальные формы подачи обращений, которые будут в зависимости от проблематики предусматривать необходимый для максимально оперативного решения проблемы состав данных. Также предполагается разработать специальные узнаваемые виджеты ПОС.Бизнес, которые будут размещаться на отраслевых порталах и сайтах профильных ведомств, — добавили в пресс-службе министерства.



Сведения о том, как решаются проблемы бизнеса в регионах, будут доступны на аналитических дашбордах, руководству регионов и Минэкономразвития, уточнили в Минцифры.

«Известия» также направили запрос в Минэкономразвития. На момент выхода публикации ответ не поступил.

Эффективный канал коммуникации

Система сбора обратной связи как способ проявления интереса к предпринимателям и понимания процессов, с которыми столкнулись малый и средний бизнес, — безусловно интересный проект, полагает основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева.

— Потенциально это позволит узнать, с какими сложностями сталкивается бизнес в современной реальности, а также какую помощь можно получить как от государства, так и от частных инвесторов, — считает она.

Система позволит выявлять актуальные проблемы, беспокоящие бизнес-сообщество, убежден член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

— Принцип работы системы заключается в том, что она будет собирать обратную связь от предпринимателей и компаний о текущих проблемах, с которыми они сталкиваются. Это позволит властям оперативно реагировать на эти проблемы и предлагать решения, — отмечает парламентарий.

Платформа, по его мнению, необходима для улучшения взаимодействия государства и бизнеса, а также для повышения эффективности работы регулирующих органов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Среди плюсов проекта Вепренцева выделяет получение данных о текущем состоянии бизнес-среды страны, привлечение инвестиций от государства и частных инвесторов, развитие бизнеса в регионах РФ и рассмотрение проектов по грантам и льготам для вновь созданных предприятий. Также, по ее словам, преимуществом является снижение на рынке процента недобросовестных предприятий — компаний-однодневок, организаций, занимающихся обналичиванием средств, сомнительных контрагентов и т.д.

Инициатива властей может стать важным инструментом для улучшения инвестиционного климата страны, согласен управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

— Основная идея проекта заключается в создании эффективного канала коммуникации между бизнесом и властью. Система будет функционировать на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг, что обеспечит ее доступность и интеграцию с уже существующими цифровыми сервисами, — обращает внимание он.

Одним из главных преимуществ новой системы станут четко установленные сроки ответа , убежден Русяев. Это должно значительно ускорить процесс решения проблем, с которыми сталкивается бизнес при реализации инвестиционных проектов.

— Необходимость такой платформы обусловлена растущей потребностью в прозрачном и эффективном взаимодействии между государством и предпринимательским сообществом. В условиях быстро меняющейся экономической ситуации и глобальных вызовов власти нуждаются в оперативной и достоверной информации о реальном положении дел в бизнес-среде, — указывает юрист. Система обратной связи, по его словам, позволит выявлять наиболее острые проблемы, препятствующие развитию предпринимательства, и своевременно принимать меры по их устранению.

Победить недоверие

Однако на практике реализовать такой механизм будет непросто, предупреждает Таисия Вепренцева. Необходимые данные, такие как отчетность и сведения о движении средств, можно собрать из открытых источников, но вся статистика указывается самими предпринимателями и в этом случае сложности создает человеческий фактор, считает она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Есть у предлагаемой властями системы и другие минусы, полагает эксперт. Среди них можно выделить сложное техническое исполнение, возможную недостоверность данных, работоспособность проекта и длительность его существования, а также нежелание бизнесменов предоставлять внутренние данные.

— Минусы в основном продиктованы именно недоверием современного бизнесмена, а также тяжело перенесенным периодом пандемии 2020 года и событиями 2022-го, когда бизнес был вынужден перестроиться под новые реалии из-за давления западных стран, — убеждена собеседница «Известий». По сложившейся тенденции, с 2020 по 2024 год, по данным ФНС, общее количество предприятий бизнеса снизилось на 6%, напоминает она.

Чтобы платформа показала свою эффективность, необходимо учитывать различные факторы, такие как уровень доверия бизнес-сообщества к данной системе и адекватность реакции властей на обратную связь , согласен Никита Чаплин.

— При создании системы могут возникнуть сложности, связанные с техническими аспектами ее функционирования, вопросами безопасности данных, а также с согласованием мнений различных сторон по поводу критериев и методов сбора обратной связи , — предупреждает депутат. Правда, при грамотном подходе и совместной работе всех заинтересованных сторон эти сложности можно преодолеть, убежден он.

Разработчики системы могут столкнуться с рядом трудностей, подтверждает Илья Русяев. Одна из основных проблем — обеспечение защиты персональных данных и коммерческой информации.

— Необходимо будет разработать надежные механизмы, гарантирующие конфиденциальность чувствительной информации, предоставляемой бизнесом. Кроме того, потребуется четкое разграничение полномочий между федеральными и региональными органами власти при обработке обращений, чтобы избежать бюрократических проволочек и дублирования функций , — указывает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Еще одним вызовом, по словам юриста, станет обеспечение равного доступа к системе для всех категорий предпринимателей, включая представителей малого и среднего бизнеса из удаленных регионов. Необходимо будет учесть различия в уровне цифровизации и доступности интернета в разных субъектах РФ.

Ключевой фактор

В связи с этим уже сейчас возникает вопрос, сможет ли эта система показать реальную эффективность, считает Илья Русяев. Опыт предыдущих инициатив в сфере государственно-частного партнерства демонстрирует, что успех во многом зависит от готовности органов власти не только слышать, но и слушать бизнес, отмечает он.

— Ключевым фактором станет то, насколько оперативно и качественно будут обрабатываться поступающие обращения и какие конкретные действия будут предприниматься по итогам анализа полученной информации , — подчеркивает эксперт.

Несмотря на возможные трудности, создание системы сбора обратной связи от бизнеса представляется важным шагом в развитии диалога между властью и предпринимательским сообществом, полагает Русяев.

Тем не менее система является интересной инициативой, позволяющей укрепить мосты между бизнесом и государством, а также дать рост экономике России, уверена Таисия Вепренцева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Платформа может стать эффективным инструментом для улучшения инвестиционного климата и стимулирования экономического роста в регионах страны, считает Русяев. Однако для этого все участники процесса должны быть открыты к конструктивному диалогу.

— Только при наличии взаимного доверия и заинтересованности в достижении общих целей эта инициатива сможет принести реальную пользу экономике страны и способствовать созданию более благоприятных условий для развития предпринимательства в России, — убежден эксперт.