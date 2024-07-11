Дельное вложение: Счетная палата выявила причины недостатка инвестиций в РФ

Счетная палата указала на недостатки в стимулировании инвесторов в России. Среди пробелов — отсутствие систематизации мер поддержки и единого ответственного ведомства, а также забюрократизированность. Всё это приводит к снижению интереса бизнеса к мерам поддержки и, как следствие, к недостаточным вложениям внутри страны. Впрочем, инвестиции в РФ всё же увеличились — на 10% за прошлый год, но эксперты считают, что эти темпы можно ускорить — для этого следует обновить законодательство, больше субсидировать производство напрямую и привлекать зарубежных партнеров, например, с Ближнего Востока.

Почему России не хватает инвестиций

Счетная палата выяснила, в чем заключаются причины недостатка инвестиций внутри страны. Там отметили пробелы в государственных мерах поддержки. В частности, аудиторы проанализировали такие инструменты, как соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), специальный инвестиционный контракт (СПИК), офсетные контракты и инвестиционный налоговый вычет (ИНВ), говорится в июльском бюллетене СП (есть у «Известий»).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Аудиторы пришли к выводу, что эти меры недостаточно влияют на рост инвестиций в основной капитал в РФ (вложения в долгосрочные активы, такие как здания, оборудование и инфраструктура, которые необходимы для производства товаров и услуг). Кроме того, множество барьеров препятствуют получению компаниями господдержки и тем самым снижают ее востребованность.

Справка «Известий» В России действует несколько государственных мер поддержки инвесторов: — СЗПК — это договор между государством и компанией, который гарантирует, что условия ведения бизнеса не ухудшатся; — СПИК — соглашение между властями и организацией, по которому инвестор обязуется создать или модернизировать производство, а государство предоставляет ему налоговые льготы и другие преференции; — офсетный контракт — договор между заказчиком и поставщиком, по которому последний обязуется наладить выпуск продукции, а заказчик гарантирует закупку товара; — ИНВ — это льгота, которая позволяет снизить налогооблагаемую прибыль на сумму, потраченную на инвестиции.

СП подчеркивает, что в законе не закреплено понятие «инструмент стимулирования инвестиционной активности». Это не позволяет полноценно запускать меры господдержки. Кроме того, сейчас не установлены целевые показатели эффективности таких механизмов, говорится в документе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В числе недостатков аудиторы также называют отсутствие единого реестра стимулирующих инвестиции мер и систематизированного цифрового ресурса с их перечнем. Это ограничивает использование таких инструментов компаниями.

На федеральном уровне нет и единого органа, который бы администрировал работу по поддержке инвесторов, отмечает СП.

Как подчеркивают аудиторы, инструменты для стимулирования инвестиций применяют только 56 регионов из 85 (четыре новых субъекта бюллетень не учитывает).

«Анализ показал, что при их реализации региональные инвестиции преимущественно растут — более половины, или 59,4% от числа регионов, применяющих три и более инструментов, улучшают показатели динамики инвестиций в основной капитал в условиях реализации инструментов с начала их старта», — констатировал аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев.

По итогам анализа Счетная палата рекомендовала кабмину создать единый реестр мер поддержки инвесторов. При этом предложение СП о создании цифрового ресурса уже выполняется, говорится в документе. На ПМЭФ в этом году Минэк и правительство Москвы договорились разработать Единый инвестиционный портал, который упростит получение льгот.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как бизнес воспринимает меры поддержки

Счетная палата также опросила представителей бизнеса. Результаты показали, что самый популярный инструмент у компаний — ИНВ, к остальным стимулам предприятия проявляют низкий интерес.

Компании назвали ряд недостатков, мешающих получить льготы, среди них:

— сложная процедура подготовки и оформления документов;

— жесткие критерии на стадии подачи нужных бумаг;

— отсутствие прозрачного механизма корректировки заключенного проекта;

— запросы внеплановой отчетности сверх установленных законом норм.

— Механизм предоставления мер поддержки инвесторам действительно требует доработки с точки зрения систематизации и структурирования. Нужно, чтобы в распоряжении бизнеса была ясная дорожная карта действий, — считает вице-президент Торгово-промышленной палаты Дмитрий Курочкин.

Вместе с тем инвестиционное законодательство следует обновить и актуализировать, добавил он. В нем нужно учесть появление новых участников (например, инвестиционных платформ), а также финансовых инструментов (цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав), подчеркнул эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Сегодня нет единого правового акта, который бы закреплял основополагающие принципы инвестиционной деятельности, отметил Дмитрий Курочкин. А потому законодательство представляет собой гигантский массив разноуровневых документов.

Как привлечь больше денег в бизнес

В то же время объем инвестиций в прошлом году увеличился почти на 10%, поделился замглавы Минэка Мурат Керефов. Он напомнил, что в каждом регионе созданы агентства инвестиционного развития, которые ведут системную работу с компаниями.

— Для повышения информированности бизнеса о существующих мерах поддержки в прошлом году запустили тематический ресурс, где собрано порядка 30 мер поддержки инвестпроектов. А в этом году введена в эксплуатацию инвестиционная карта России. На нее нанесены 15 тыс. площадок, — рассказал замминистра.

Росстат оценил рост общего объема вложений в I кварталe 2024-го в 14,5% по сравнению с прошлым годом, поделилась ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. И хотя объем инвестиций растет, их всё еще недостаточно. По словам эксперта, многое зависит от того, есть ли в регионах ресурсы и предприятия, интересные тем, кто готов вкладывать. В целом важно и то, насколько региональные власти способны поддерживать промышленность, технологии, перспективные стартапы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По мнению эксперта, проблема низкой востребованности СЗПК и СПИК в том, что такие механизмы привлечения инвестиций уже устарели и нуждаются в обновлении.

— Международный опыт доказал, что прямое субсидирование производства важнейших для государства видов продукции гораздо выгоднее, чем соглашения между властями региона и бизнесом. Например, Китай, США, Япония субсидируют из бюджета производство электромобилей и аккумуляторных батарей для них, — отметила Наталья Мильчакова.

России пока не удалось заместить ушедшие с нашего рынка вложения западных предпринимателей деньгами инвесторов из других стран, подчеркнул доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Ильяс Зарипов. По его словам, это вызвано не только несовершенством механизма предоставления мер поддержки, но и еще невысокой инвестпривлекательностью РФ для зарубежных партнеров (во многом из-за рисков вторичных санкций).

— В связи с этим следует пересмотреть систему поддержки иностранных инвесторов, переориентируя ее на предпринимателей с Ближнего Востока и из Юго-Восточной Азии, — считает эксперт.

Что же касается общих стимулирующих мер, то, по словам Ильяса Зарипова, для привлечения капиталовложений надо развивать механизм защиты прав инвесторов.