В счетные дни: запрет на филиалы зарубежных банков в РФ хотят снять в 2024-м

Власти хотят уже в этом году разрешить зарубежным банкам, не связанным с недружественными странами, открывать филиалы в России. Инициативу поддерживают все участники дискуссии, сообщил «Известиям» зампред ЦБ Алексей Гузнов. Он допустил, что заработать эта мера может уже в 2024 году. Такой же срок назвал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Законопроект с этим предложением Минфин внес в правительство в июле. И хотя на протяжении многих лет открытие филиалов иностранными кредитными организациями в РФ было под запретом, сейчас ситуация изменилась. Теперь нововведение поможет в проведении трансграничных платежей в условиях санкций, упростит открытие счетов в иностранных банках для российского бизнеса и облегчит импортозамещение, считают эксперты.

Кто поддерживает возможность открывать филиалы иностранных банков в России

Все участники дискуссии согласны, что иностранным финансовым организациям, не связанным с недружественными государствами, нужно разрешить открывать филиалы в России, рассказал «Известиям» зампред Центробанка Алексей Гузнов. По его словам, остается разобраться с деталями, над этим сейчас и ведется работа.

— Мы прилагаем все усилия, чтобы законопроект был внесен [в Госдуму] в ближайшее время. Тема важная, — подчеркнул зампред регулятора.

Скорее всего, это будет законопроект с инициативой от правительства, уточнил Алексей Гузнов. Он допустил, что заработать мера может уже в нынешнем году.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Предложение также поддержал глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, в следующую сессию Госдума, скорее всего, приступит к рассмотрению проекта. В то же время нововведение не требует больших изменений. Закон может заработать уже в 2024 году, подтвердил депутат.

В начале июля Минфин внес в правительство законопроект, который разрешает иностранным банкам из дружественных государств открывать филиалы в РФ, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Там добавили: мера направлена на расширение сотрудничества и создание совместных инвестиционных проектов с такими странами.

Полный запрет на открытие филиалов иностранными кредитными организациями на территории РФ действует с марта 2013 года. Тогда президент Владимир Путин законодательно исключил понятие филиалов из определения банковской системы. Решение объясняли тем, что такие структуры не могут полноценно контролироваться российскими регуляторами и не обязаны выполнять нормативы по резервам и в полном объеме отчитываться перед Банком России.

Это могло предоставлять конкурентные преимущества зарубежным игрокам. До этого запрет на открытие филиалов иностранных банков существовал на уровне ведомственного постановления ЦБ РФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Ранее зарубежные игроки иногда работали через филиалы, однако это было не самым популярным решением. Например, в 2006 году филиал открыл казахстанский Halyk Bank, отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Однако после введения запрета для работы на российском рынке иностранным кредитным организациям приходилось открывать дочерние структуры, которые полностью подчинялись законодательству РФ и действовали под контролем ЦБ, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Как филиалы иностранных банков помогут в проведении международных расчетов

С 2013 года ситуация значительно изменилась, подчеркнул старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Из-за действующих с 2022 года ограничений на международные платежи и рисков вторичных санкций даже партнеры из дружественных стран опасаются инвестировать в российский финансовый сектор. При этом открытие филиала требует гораздо меньших вложений, но позволяет проводить почти весь спектр расчетных операций, пояснил эксперт.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

В то же время инструментарий Банка России по контролю за последние 11 лет значительно усовершенствовался. Поэтому риски потери управления сводятся к минимуму, а облегчение международных расчетов для российского бизнеса выходит на первый план, заключил Иван Уклеин.

Филиалы иностранных банков помогут совершать трансграничные платежи без лишних посредников, объяснил основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев. По его словам, это поможет снизить трансакционные издержки и увеличить скорость операций. Решение также упростит проведение параллельного импорта и тем самым даст импульс развития отечественному бизнесу, считает эксперт. Он добавил, что это будет полезно во многих сферах, включая рынок техники и материалов.

Справка «Известий» Крупнейшие российские банки отключили от SWIFT еще в 2022 году. А июньский 14-й пакет санкций ЕС запретил европейским организациям подключаться к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Кроме того, с конца 2023-го Запад ужесточил контроль за соблюдением рестрикций, из-за чего у российского бизнеса возникли трудности с платежами в банки Китая, Казахстана, Турции и ОАЭ.

Отечественные кредитные организации не могут предоставлять доступ к определенным услугам из-за санкций. На этом фоне открытие иностранными игроками филиалов с ограниченными функциями в РФ действительно может упростить российским компаниям проведение международных расчетов, согласился управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Например, отечественный бизнес сможет легче открывать счета в иностранных банках, отметил Алексей Тараповский из Anderida Financial Group. Филиал поможет избежать проблем личного присутствия.

Есть и другие положительные стороны такого решения, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Например, оно поможет привлечь дополнительные ресурсы и современные технологии в российскую экономику. Такое нововведение увеличит приток капитала на $15–20 млрд в год, оценил эксперт.

По его словам, повысится и конкуренция в банковском секторе. А это может привести к снижению ставок по кредитам и облегчить доступ к финансированию для малого и среднего бизнеса.

Фото: ТАСС/Евгений Разумный

Есть риск, что иностранные банки будут опасаться введения вторичных санкций, поэтому они не слишком торопятся открывать филиалы, предупредил Ярослав Кабаков. Однако кредитные организации из стран с крепкими экономическими связями с РФ, например из Китая, Индии и государств СНГ, вероятно, будут более заинтересованы в выходе на российский рынок.

Если законопроект примут в ближайшее время, то первые филиалы могут появиться в России уже к концу этого года или в начале следующего, оценил эксперт. С этим согласен Денис Астафьев из SharesPro.

Больше всего в открытии новых структур в России будут заинтересованы банки из Китая, Индии и стран Ближнего Востока, подтвердил управляющий партнер юридической фирмы Bishenov&Partners Максим Захаров. По его словам, именно эти государства сейчас стремятся к расширению своего присутствия на международных финансовых рынках.