По брокерскому счету: половина владельцев замороженных активов решили их продать

Более половины клиентов брокерских компаний с заблокированными активами примут участие в процедуре их выкупа иностранцами . Об этом «Известиям» сообщил организатор торгов — компания «Инвестиционная палата». К процедуре допускаются только заявки суммой до 100 тыс. рублей , срок их подачи заканчивается 8 мая. После этого из ценных бумаг сформируют лоты, которые должны продать иностранным покупателям. Механизм пользуется спросом у розничных инвесторов, хотя держатели крупных активов предпочитают добиваться их разблокировки через суд . Каковы перспективы у предлагаемых схем — в материале «Известий».

Насколько востребован механизм выкупа заблокированных активов

Более 50% клиентов брокеров с заблокированными иностранными ценными бумагами подали заявки на получение возмещения по ним . Об этом сообщил «Известиям» представитель «Инвестиционной палаты» — брокера, выбранного организатором торгов, на которых нерезиденты получат право выкупить замороженные иностранные активы российских инвесторов.

В ФГ «Финам» доля клиентов с заблокированными бумагами, которые подали заявки на выкуп, превысила 70% , сообщили в пресс-службе брокера. В «БКС Мир инвестиций» показатель составил порядка 72%, а в КИТ Финанс — более 60% , уточнили представители организаций. В «ВТБ Мои Инвестиции» показатель превышает 50%, а в «Цифра брокер» — 33% . Брокер «Сбера» сообщил, что его клиенты также достаточно активно участвуют в процессе, но не уточнил цифры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Организатор торгов «Инвестиционная палата» начнет подводить итоги первого этапа выкупа уже после завершения сбора заявок 8 мая, а точные данные станут известны примерно 15 мая, подчеркнул представитель брокера.

Принять участие в выкупе также могли управляющие компании. Около 30% клиентов УК «Первая», имеющих иностранные ценные бумаги в портфеле, согласились участвовать в выкупе , сообщили в пресс-службе организации. При этом компания завершила процесс до 21 апреля. В других управляющих компаниях на вопросы «Известий» не ответили.

Справка «Известий» Согласно указу президента РФ № 844 от 8 ноября 2023 года, заблокированные в РФ бумаги иностранцев, которые хранятся на специальных счетах типа С, можно обменять на активы россиян, замороженные в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream.

Процесс пройдет в четыре этапа, сообщается на сайте ЦБ :

1. С 25 марта до 8 мая включительно будут приниматься заявки от российских инвесторов на выкуп заблокированных активов стоимостью не более 100 тыс. рублей;

2. До 31 мая организатор торгов из всех полученных заявок сформирует общий пул ценных бумаг и разделит его на отдельные лоты;

3. До 5 июля продлится сбор заявлений от покупателей-нерезидентов на сформированные лоты;

4. До 29 июля «Инвестиционная палата» проведет расчеты между участниками торгов. Выкуп, предположительно, должен завершиться до 1 сентября.

Как еще можно разблокировать активы

Хотя спрос частных инвесторов на участие в процедуре высок, состоятельные клиенты не сильно интересуются возможностью такого выкупа , поскольку предельный размер заявки составляет только 100 тыс. рублей, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В КИТ Финанс весомую долю занимают запросы инвесторов с относительно небольшими портфелями, а их средний размер составляет около 50 тыс. рублей, пояснил представитель брокера. В то же время почти все клиенты ФГ «Финам» подали заявки на сумму, близкую к максимальной, поскольку имеют портфели заблокированных активов гораздо большего объема, уточнили там.

Многие клиенты с большей стоимостью замороженных активов пытаются разблокировать их самостоятельно через получение лицензий от западных регуляторов , пояснил Владимир Чернов. Это более эффективный инструмент для крупных инвесторов в сравнении с выкупом активов, поскольку позволяет разморозить большие объемы средств, пояснил независимый эксперт Андрей Бархота.

Вероятно, число инвесторов, которые уже смогли получить от западных регуляторов лицензии на разблокировку активов, исчисляется сотнями , полагает юрист Delcredere Артем Касумян. При этом ценные бумаги в любом случае остаются в западных юрисдикциях и переходят на счета собственников в других странах. Вывести средства в РФ трудно как из-за позиции западных властей, так и из-за нарушенной системы взаиморасчетов между Россией и Европой из-за санкций , заключил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Для инвесторов с небольшим портфелем более предпочтительным вариантом будет участие в обмене активов, для крупных инвесторов — обращение за лицензией, — резюмировал Артем Касумян.

Каковы шансы на разблокировку активов частных инвесторов до 100 тыс. рублей

Участники рынка смотрят на дальнейшие этапы реализации схемы выкупа с умеренным оптимизмом . Так, в КИТ Финанс уточнили, что разблокировать активы таким образом технически возможно — это было бы выгодно для обеих сторон . Тем не менее санкционное давление может создать трудности для реализации указа президента № 844, отметили в организации.

— Мы рассчитываем, что торги пройдут в спокойном режиме и все инвесторы с заблокированными активами смогут реализовать иностранные ценные бумаги в объеме до 100 тыс. рублей , — заявили в УК «Первая».

Есть вероятность, что нерезиденты в принципе не захотят выкупать ценные бумаги за рубли , отметил Владимир Чернов. Но, скорее всего, спрос будет достаточно высоким, поскольку многие активы будут продаваться с дисконтом .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Выкуп иностранных ценных бумаг может быть приостановлен, если иностранным инвесторам директивно запретят принимать в нем участие , допустил глава управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. По его словам, процесс могут провести, только если у нерезидентов останется возможность вывести полученные ценные бумаги в иностранные депозитарии со счетов НРД в Европе. Этому могут помешать заявления местных властей, заключил эксперт.

Ранее бельгийский минфин заявил, что указ президента РФ № 844, который регламентирует обмен заблокированными активами, не имеет силы на территории Евросоюза.