Реклама
Прямой эфир
Мир
В Испании прошел одиночный пикет против военной помощи Запада Украине
Общество
На юге России ввели ограничения энергопотребления из-за сбоя на Ростовской АЭС
Общество
Почти 400 т воды сбросила авиация на очаги пожара в Коктебеле
Мир
На Украине объявили об обязанности носить при себе военный билет с 17 июля
Мир
FT сообщила о намерении Трампа выступить посредником по Украине до инаугурации
Мир
В Чехии сообщили о соглашении с Украиной о строительстве патронного завода
Мир
Политолог оценил шансы лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе
Мир
В ЕК объяснили решение по бойкоту организованных Венгрией мероприятий в Совете ЕС
Мир
Канцлер Австрии выступил против бойкота председательства Венгрии в Совете ЕС
Общество
Мишустин поручил проработать предложения по улучшению железнодорожной сети в СКФО
Политика
В Госдуме оценили судьбу мирных переговоров с Украиной при победе Трампа
Мир
Боррель заявил о появлении разногласий по Украине в ЕС
Политика
Шахматист Карякин и участник СВО Нимченко станут сенаторами от Крыма
Авто
Стоимость проезда по трассе М-11 с учетом нового участка составит от 3,2 тыс. рублей
Мир
В Палестине сообщили о 13 погибших после удара ЦАХАЛ по югу сектора Газа
Мир
Москалькова призвала мировое сообщество осудить обстрелы ВСУ Шебекино
Мир
Умер чемпион СССР по футболу 1982 года Вергеенко
Наука и техника
В России разработали уникальные имплантаты для замещения костной ткани
Сюжет:

Экс-глава МИД Великобритании указал на уверенность Трампа в исходе выборов

Хейг: Трамп выбрал Вэнса вице-президентом, поскольку уверен в исходе выборов
0
Фото: REUTERS/Cheney Orr
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-глава Белого дома, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выбрал своим вице-президентом в случае победы на выборах Джеймса Дэвида Вэнса, поскольку уверен в исходе выборов. Об этом 16 июля заявил бывший глава МИД Великобритании Уильям Хейг.

«Довольно интересно, что Трамп выбрал того, кто априори согласен с ним по ряду вопросов. Это показывает его уверенность в исходе выборов — ему не нужно выдвигать кого-либо еще, кто бы угодил другой части электората», — сказал он в эфире YouTube-канала Times Radio.

По словам Хейга, Трамп выбрал более молодую версию себя. К тому же оба политика совпадают во взглядах, в том числе и по вопросу конфликта на Украине, отметил он.

Пашня Трампа: экс-глава Белого дома официально выдвинут кандидатом в президенты США
Как неудачное покушение повлияет на его шансы победить на выборах

Трамп выбрал себе в вице-президенты Вэнса на съезде партии в Милуоки накануне. Данное заявление заставило нервничать европейскую прессу. Отмечается, что Вэнс неоднократно критиковал выделение Украине военной помощи и заявлял, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, срок полномочий которого истек 20 мая, придется пойти на территориальные уступки.

Экс-президент также перечислил заслуги своего назначенца, среди которых служба в морской пехоте, выпуск из Университета Огайо с отличием, карьера в сфере технологий и активизм. Трамп подчеркнул, что усилия сенатора во время предвыборной кампании «сфокусированы на американских рабочих, фермерах». Старший советник Трампа Брайан Хьюз заявил, что кандидат на пост американского лидера выбирал такого вице-президента, который сам бы смог в будущем возглавить США.

Позднее американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск поддержал выдвижение Вэнса на пост вице-президента США. Он похвалил за этот выбор Трампа. Подполковник армии США в отставке политолог Эрл Расмуссен заявил, что Вэнс — реалист и прагматик, обладающий опытом, которого нет у многих американских политических лидеров.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024