Экс-глава МИД Великобритании указал на уверенность Трампа в исходе выборов

Экс-глава Белого дома, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выбрал своим вице-президентом в случае победы на выборах Джеймса Дэвида Вэнса, поскольку уверен в исходе выборов. Об этом 16 июля заявил бывший глава МИД Великобритании Уильям Хейг.

«Довольно интересно, что Трамп выбрал того, кто априори согласен с ним по ряду вопросов. Это показывает его уверенность в исходе выборов — ему не нужно выдвигать кого-либо еще, кто бы угодил другой части электората», — сказал он в эфире YouTube-канала Times Radio.

По словам Хейга, Трамп выбрал более молодую версию себя. К тому же оба политика совпадают во взглядах, в том числе и по вопросу конфликта на Украине, отметил он.

Трамп выбрал себе в вице-президенты Вэнса на съезде партии в Милуоки накануне. Данное заявление заставило нервничать европейскую прессу. Отмечается, что Вэнс неоднократно критиковал выделение Украине военной помощи и заявлял, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, срок полномочий которого истек 20 мая, придется пойти на территориальные уступки.

Экс-президент также перечислил заслуги своего назначенца, среди которых служба в морской пехоте, выпуск из Университета Огайо с отличием, карьера в сфере технологий и активизм. Трамп подчеркнул, что усилия сенатора во время предвыборной кампании «сфокусированы на американских рабочих, фермерах». Старший советник Трампа Брайан Хьюз заявил, что кандидат на пост американского лидера выбирал такого вице-президента, который сам бы смог в будущем возглавить США.

Позднее американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск поддержал выдвижение Вэнса на пост вице-президента США. Он похвалил за этот выбор Трампа. Подполковник армии США в отставке политолог Эрл Расмуссен заявил, что Вэнс — реалист и прагматик, обладающий опытом, которого нет у многих американских политических лидеров.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.