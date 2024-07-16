Боррель заявил о появлении разногласий по Украине в ЕС

Позиции стран-членов Евросоюза (ЕС) по конфликту на Украине начали расходиться. Об этом 16 июля заявил глава дипломатии объединения Жозеп Боррель в интервью испанской телекомпании TVE.

«Мы были очень едины перед лицом конфликта на Украине. Теперь начинают появляться разногласия (во мнениях. – Ред.), и вы видели позицию Венгрии, но до настоящего моменты мы были очень едины», — сказал Боррель.

Он также назвал неуместным миротворческое турне премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в ходе которого глава правительства встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, чьи полномочия истекли 20 мая, российским лидером Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и бывшим президентом США, кандидатом-республиканцем на этот пост Дональдом Трампом.

Боррель отметил, что, если бы Орбан представлял на этих встречах лишь Венгрию, это была бы только его «проблема». Однако Будапешт стал председателем Совета ЕС с 1 июля, и на фотографиях премьер-министра из его турне добавлена эмблема венгерского председательства. Глава европейской дипломатии указал, что политика Орбана идет вразрез с общепринятой в ЕС.

Также Боррель подчеркнул, что бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая сменит его на посту верховного представителя дипломатии ЕС, столкнется с трудностями в своей новой работе из-за разногласий в объединении, на которые накладывается обеспокоенность по поводу безопасности ЕС.

Накануне, 15 июля, Орбан призвал председателя Европейского совета Шарля Мишеля восстановить дипломатические отношения с Россией. Тогда же политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан сообщил, что глава правительства направил письмо лидерам стран ЕС с мирными предложениями Будапешта по урегулированию конфликта на Украине. Также в письме указано, что Трамп поддерживает идею решения кризиса дипломатическим путем, не соглашаясь в этом вопросе с действующим президентом США Джо Байденом. Орбан также пообещал продолжить свою миротворческую миссию.

Орбан посетил Киев и Москву, пытаясь найти точки соприкосновения для урегулирования кризиса на Украине. Встретившись с Зеленским 2 июля, глава венгерского правительства предложил ему рассмотреть вариант введения режима прекращения огня, чтобы начать переговоры с Россией, но эта идея не понравилась Зеленскому. С Путиным премьер-министр Венгрии обсудил как способы мирного разрешения украинского конфликта, так и другие международные темы.

Из-за визита в Москву европейские политики на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС обрушили на Орбана волну критики. Между Брюсселем и Будапештом накопилось множество разногласий по разным вопросам, в том числе и во мнениях о кризисе на Украине.

До этого, 18 июня, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил Орбану, что даст Венгрии право отказаться от поддержки Украины, когда станет генеральным секретарем НАТО.