На Западе испугались кризиса демократии в США после покушения на Трампа

Страны Запада опасаются, что покушение на экс-президента США Дональда Трампа приведет к кризису американской демократии и сделает Соединенные Штаты более уязвимыми на мировой арене. Об этом сообщил 14 июля журнал Foreign Policy со ссылкой на европейских дипломатов.

«После покушения на [экс-президента США Рональда] Рейгана союзники были более уверены в системе США <...> Тогда никто не сомневался в том, что эта система может функционировать дальше. Но теперь? Есть большие сомнения», — приводит издание слова одного из политиков.

Другой дипломат выразил опасения, что центром внимания в Вашингтоне после покушения на Трампа станет борьба внутри страны. Он отметил, что американцы «сосредоточатся на убийстве друг друга, вместо того чтобы концентрироваться на реальных врагах».

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован снайпером ФБР.

Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует посетить съезд Республиканской партии.